Ολλανδία: Η στιγμή της κλοπής πίνακα του Βαν Γκογκ

Τη στιγμή της κλοπής ενός πίνακα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ από μουσείο του Άμστερνταμ κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Η κλοπή του πίνακα αξίας περίπου 2,97 εκατ. ευρώ σημειώθηκε στις 30 Μαρτίου στο κλειστό λόγω κορονοϊού Μουσείο Σίνγκερ Λάρεν.

Το ολλανδικό μουσείο έχει κλείσει έπειτα από τα προληπτικά μέτρα της κυβέρνησης λόγω της επιδημίας του κορονοϊού.

Ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο απαθανατίστηκε ο άντρας που έκλεψε τον πίνακα βγήκε στη δημοσιότητα.

Όπως φαίνεται, ο δράστης έσπασε το παράθυρο με σφυρί και μπήκε στις άδειες εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια, έφυγε από το δωμάτιο με τον πίνακα ανά χείρας.

Πρόκειται για τον πίνακα «The Parsonage Garden at Nuenen in Spring (1884) was taken in the early hours of Monday», μεγάλης χρηματικής και πολιτιστικής σημασίας.