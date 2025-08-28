Οργή για τη φονική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο – Εγκαλούνται διπλωμάτες της Μόσχας

Έντονη διπλωματική κινητικότητα τις τελευταίες ώρες μετά τη μαζική φονική επίθεση της Ρωσίας, με 598 drones και 31 πυραύλους, κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων.

Συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις για την επίθεση ρωσικών πυραύλων και drones, που έπληξε το Κίεβο και σειρά άλλων πόλεων της Ουκρανίας τα ξημερώματα της Πέμπτης, σκοτώνοντας τουλάχιστον 17 ανθρώπους -ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά– και τραυματίζοντας τουλάχιστον 45, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση στο Κίεβο από τη σύνοδο κορυφής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα πριν από περίπου δύο εβδομάδες, η οποία .στην ουσία τινάζει στον αέρα τις όποιες προσπάθειες καταβάλλονται για ειρηνευτική συμφωνία.

Από το ρωσικό χτύπημα, ένα πενταώροφο κτίριο κατοικιών καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ άλλα σπίτια υπέστησαν ζημιές. Ένας πύραυλος έπληξε εμπορικό κέντρο στο κέντρο της πόλης, ενώ ζημιές υπέστησαν και τα κτίρια που στεγάζουν την αντιπροσωπεία της Ε.Ε. και το Βρετανικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ρωσία εκτόξευσε 31 πυραύλους και 598 drones κατά του Κιέβου και άλλων πόλεων. Οι ουκρανικές δυνάμεις αναχαίτισαν 26 πυραύλους και 563 drones.

Επικοινωνία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με Τραμπ και Ζελένσκι

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι «ο Πούτιν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», μετά από επικοινωνία της με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Η φον ντερ Λάιεν επανέλαβε την ανάγκη για «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία», υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να υπάρξουν «ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας» για τη χώρα.

Σημειώνεται πως, ακόμη δεν υπάρχει αντίδραση από τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ έντονες ήταν οι αντιδράσεις από Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία.

Η πλήρης δήλωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:

«Μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Ζελένσκι και αμέσως μετά με τον πρόεδρο Τραμπ, μετά την εκτεταμένη επίθεση στο Κίεβο που έπληξε και τα γραφεία της ΕΕ. Ο Πούτιν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πρέπει να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία με ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας.

Η Ευρώπη θα παίξει πλήρως το ρόλο της. Το αμυντικό μας πρόγραμμα “SAFE”, για παράδειγμα, θα είναι σημαντικό για την ενίσχυση των γενναίων ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων».

Ο Ρώσος πρεσβευτής στο βρετανικό ΥΠΕΞ

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρεσβευτής στη Βρετανία, Αντρέι Κελίν, μετέβη στο υπουργείο Εξωτερικών στο Ουεστμίνστερ, έπειτα από την κλήση που του απηύθυνε το Λονδίνο για τον νυχτερινό βομβαρδισμό του Κιέβου.

Σύμφωνα με το BBC, ο Κελίν παρέμεινε στο κτίριο 15 λεπτά.

Η κλήση του Ρώσου πρεσβευτή αποτελεί μία από τις κλασικές διπλωματικές πρακτικές με τις οποίες μια χώρα εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τις ενέργειες άλλης. Oπως εξηγούν πρώην διπλωμάτες, πρόκειται για «διπλωματικό θέατρο» με σαφές μήνυμα δυσαρέσκειας.

Προηγουμένως, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι είχε επιβεβαιώσει ότι η Μόσχα ευθύνεται για πλήγματα που «σκότωσαν αμάχους, κατέστρεψαν σπίτια και έπληξαν κτίρια, μεταξύ των οποίων το British Council και την αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στο Κίεβο». «Οι δολοφονίες και η καταστροφή πρέπει να σταματήσουν» τόνισε.

Η ΕΕ καλεί τον ανώτερο Ρώσο διπλωμάτη στις Βρυξέλλες

Ταυτόχρονα, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, ανακοίνωσε ότι μίλησε με τους διπλωμάτες της ΕΕ στο Κίεβο.

Η Κάλλας τόνισε ότι η ΕΕ θα «καλέσει τον Ρώσο πρέσβη στις Βρυξέλλες» για να διαμαρτυρηθεί επίσημα για την επίθεση.

Η εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Ανίτα Χίπερ, επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση με τον Ρώσο επιτετραμμένο θα πραγματοποιηθεί σήμερα, ενώ επισήμανε πως «καμία διπλωματική αποστολή δεν πρέπει ποτέ να είναι στόχος δύο επιθέσεων».

Ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο AP Photo/Evgeniy Maloletka

Ρωσία: Παραμένει το ενδιαφέρον για ειρηνευτικές συνομιλίες

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την προώθηση ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία παρά την εκτεταμένη και φονική νυχτερινή επίθεση.

Ερωτηθείς για την αντίφαση ανάμεσα στις δηλώσεις της Μόσχας και την επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε ότι «η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται» και πως «οι επιθέσεις του καθεστώτος του Κιέβου σε ρωσικές υποδομές, συχνά σε πολιτικές υποδομές, συνεχίζονται επίσης».

Οπως είπε, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εκτελούν τα καθήκοντά τους πλήττοντας «στρατιωτικούς και στρατιωτικούς σχετικούς στόχους».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στην αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής λύσης, ενώ επανέλαβε ότι η Μόσχα δεν στοχεύει εσκεμμένα σε αμάχους.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με υπερηχητικούς πυραύλους Kinzha», drones και κατευθυνόμενους πυραύλους αέρος-εδάφους, με στόχο στρατιωτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αεροπορικές βάσεις.