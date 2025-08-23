Οργή στη Γροιλανδία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του μετά από “τεστ γονεϊκής επάρκειας”

Σάλο έχει προκαλέσει η απόφαση ενός δήμου της Γροιλανδίας να πάρει ένα νεογέννητο μωρό από την μητέρα του, αφού την υπέβαλαν σε “τεστ γονεϊκής επάρκειας”.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γροιλανδία η ιστορία της 18χρονης Ιβάνα Νικολίνε Μπρόνλουντ, που είδε το νεογέννητο μωρό της να απομακρύνεται από την αγκαλιά της μόλις μία ώρα μετά τον τοκετό από τις δανικές αρχές.

Παρά τον νέο νόμο που απαγορεύει τη χρήση «τεστ γονεϊκής επάρκειας» σε άτομα γροιλανδικής καταγωγής –μετά από καταγγελίες ότι είναι ρατσιστικά και πολιτισμικά ακατάλληλα– η Ιβάνα υπεβλήθη σε αυτά. Αποτέλεσμα: η μικρή Αβιάγια-Λούνα τέθηκε άμεσα υπό ανάδοχη φροντίδα, αφήνοντας τη μητέρα της σε απόγνωση.

Η Ιβάνα Νικολίνε Μπρόνλουντ, που γεννήθηκε στο Νουούκ από Γροιλανδούς γονείς και έχει αγωνιστεί με την εθνική ομάδα χάντμπολ της Γροιλανδίας, γέννησε την κόρη της, Αβιάγια-Λούνα, στις 11 Αυγούστου σε νοσοκομείο του Χβιντόβρε, κοντά στην Κοπεγχάγη, όπου ζει με την οικογένειά της.

Μία ώρα αργότερα, ο δήμος έβαλε το βρέφος σε ανάδοχη φροντίδα. Η 18χρονη Μπρόνλουντ λέει ότι από τότε έχει δει την κόρη της μόνο μία φορά, για μία ώρα.

Τα «τεστ γονεϊκής ικανότητας», γνωστά ως FKU (forældrekompetenceundersøgelse), απαγορεύτηκαν σε άτομα γροιλανδικής καταγωγής νωρίτερα φέτος, έπειτα από χρόνια κριτικής από ακτιβιστές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που υποστήριξαν με επιτυχία ότι τα τεστ ήταν ρατσιστικά επειδή δεν ήταν πολιτισμικά κατάλληλα για άτομα ινουίτικης καταγωγής. Καθώς ο νόμος τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο, οι ακτιβιστές αναρωτιούνται γιατί η Μπρόνλουντ εξακολουθούσε να υποβάλλεται σε τεστ.

Η Δανή υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων, Σόφι Χάστορπ Άντερσεν, δήλωσε ότι ανησυχεί για τις αναφορές και ζήτησε από τον δήμο που πήρε την απόφαση, τον Χόγιε-Τάαστροπ, να εξηγήσει τον χειρισμό της υπόθεσης. «Τα τυποποιημένα τεστ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με γροιλανδικό υπόβαθρο. Ο νόμος είναι σαφής», είπε.

Η υπόθεση της Μπρόνλουντ έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες στη Γροιλανδία, με νέες κινητοποιήσεις να προγραμματίζονται σε Νουούκ, Κοπεγχάγη, Ρέικιαβικ και Μπέλφαστ.

Η Μπρόνλουντ ενημερώθηκε ότι το παιδί της θα δοθεί σε άλλη οικογένεια λόγω της σεξουαλικής κακοποίησης που είχε υποστεί η ίδια από τον θετό της πατέρα. Ο δήμος της είπε ότι «δεν ήταν αρκετά Γροιλανδή» για να ισχύσει ο νέος νόμος που απαγορεύει τα τεστ, παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε στη Γροιλανδία από Γροιλανδούς γονείς.

Οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν τη διαδικασία τεστ τον Απρίλιο – μετά την ανακοίνωση τον Ιανουάριο ότι ερχόταν η απαγόρευση. Τα ολοκλήρωσαν τον Ιούνιο, όταν πια ο νόμος είχε τεθεί σε ισχύ. Η Μπρόνλουντ ειδοποιήθηκε τρεις εβδομάδες πριν από τον τοκετό ότι το παιδί της θα απομακρυνόταν από την ίδα.

Ο δήμος αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενος το απόρρητο. Παραδέχτηκε ωστόσο λάθη στις διαδικασίες και είπε ότι προσπαθεί να διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν οι νομικές απαιτήσεις της οικογένειας και θα βρεθεί «η καλύτερη δυνατή λύση».

Η Μπρόνλουντ είπε στον Guardian: «Δεν ήθελα να μπω σε τοκετό γιατί ήξερα τι θα ακολουθούσε. Κρατούσα το μωρό κοντά μου όσο ήταν ακόμα στην κοιλιά μου – αυτό ήταν το πιο κοντινό που θα μπορούσα να έχω μαζί της. Ήταν μια πολύ σκληρή και φρικτή περίοδος».

Η πρώτη της συνάντηση με την κόρη της, αυτή την εβδομάδα, διακόπηκε νωρίτερα επειδή θεωρήθηκε ότι το βρέφος ήταν κουρασμένο και υπερδιεγερμένο.

«Η καρδιά μου ράγισε όταν η [επόπτης] σταμάτησε τη συνάντηση. Ήμουν τόσο λυπημένη, ξέσπασα σε κλάματα μέχρι το αυτοκίνητο και μέσα σε αυτό. Ήταν τόσο βιαστικό που έπρεπε να φύγουμε», είπε μέσα στα δάκρυά της. «Η καρδιά μου είναι συντετριμμένη, δεν ξέρω τι να κάνω χωρίς εκείνη».

Η Μπρόνλουντ έχει δικαίωμα να βλέπει το μωρό της, υπό επίβλεψη, μόνο μία φορά κάθε δύο εβδομάδες για δύο ώρες. Η έφεσή της θα εξεταστεί στις 16 Σεπτεμβρίου.

Διαδηλώσεις για να δοθεί το μωρό πίσω στην μητέρα του

Οι ακτιβιστές καλούν την κυβέρνηση της Δανίας να λάβει άμεσα μέτρα για να βοηθήσει την Μπρόνλουντ. Η Ντίδα Πιπαλούκ Γένσεν, συνδιοργανώτρια διαδήλωσης έξω από τη δανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας στις 18 Σεπτεμβρίου, είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνταν τα τεστ σε Γροιλανδούς «είναι τρομακτικός».

Οι ακτιβιστές έχουν ήδη πραγματοποιήσει διαμαρτυρία και για άλλη Γροιλανδή μητέρα, την Κέιρα Αλεξάνδρα Κρόνβολντ, της οποίας η υπόθεση προκάλεσε διεθνή κατακραυγή όταν οι δανικές αρχές της αφαίρεσαν βίαια την κόρη της, Ζάμι, δύο ώρες μετά τη γέννησή της. Παραμένουν ακόμα χωρισμένες.

Για την υπόθεση της Μπρόνλουντ, η Πιπαλούκ Γένσεν είπε: «Ένας από τους λόγους που επικαλέστηκε ο δήμος για την αφαίρεση της κόρης της ήταν τα προηγούμενα τραύματα της Ιβάνα. Είναι τόσο λάθος να τιμωρείται η Ιβάνα για κάτι που δεν ευθύνεται η ίδια».