Ορκωμοσία Τραμπ: Ο όρκος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών

“Θα βάλω τα δυνατά μου για να διατηρήσω , να προστατεύσω και να υπερασπιστώ το Σύνταγμα των ΗΠΑ”, τι αναφέρει ο όρκος των Αμερικανών Προέδρων.

Για δεύτερη φορά ορκίζεται πρόεδρος των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα γίνει ο 47ος Πρόεδρος. Τυπικά η ορκωμοσία των προέδρων γίνεται στον λόφο του Καπιτωλίου, στις 20 Ιανουαρίου 2025 πραγματοποιείται εντός του κτιρίου το Καπιτωλίου, λόγω του ψύχους που πλήττει την Ουάσινγκτον.

Ο όρκος που διαβάζουν οι πρόεδροι των ΗΠΑ είναι αρκετά μικρός, αποτελείται από μόλις 35 λέξεις:

“I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.”

“Ορκίζομαι ότι καλή τη πίστη θα εκτελέσω τα καθήκοντα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να διατηρήσω, να προστατεύσω και να υπερασπιστώ το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών”, αναφέρει ο όρκος.