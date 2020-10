Oruc Reis: Πλέει προς το Καστελόριζο - Πόντιος Πιλάτος ξανά η ΕΕ

To Oruc Reis,όπως αναφέρει, το Militaire.gr, κατευθύνεται με ταχύτητα κάτω των 10 κόμβων προς τη δεσμευμένη περιοχή με συνοδεία 6 πλοίων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού.

Η Άγκυρα παραμένει σταθερή σε όσα δημόσια έχει ανακοινώσει και εκμεταλλεύεται όπως φαίνεται την πίστη που έχει η ελληνική κυβέρνηση σε γερμανικές πρωτοβουλίες και συνόδους κορυφής της ΕΕ. Και τα δύο αναμένεται να δοκιμαστούν ξανά.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος επιστρέφει, στην Αθήνα από την Πορτογαλία, μετά την συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Ζάου Γκόμες Κραβίνιου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Παναγιωτόπουλος επιστρέφει εσπευσμένα στην Ελλάδα μετά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς ήταν προγραμματισμένο να παραμείνει έως και την Τρίτη στην Πορτογαλία.

Την ίδια ώρα η Ευρώπη περιμένει τις νέες κινήσεις της ευρωπαϊκής προεδρίας, που προσώρας αναμένεται να εκφραστούν από τις πρωτοβουλίες του Γερμανού ΥΠΕΞ Χάικο Μάας.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση πάντως στην τελευταία σύνοδο κορυφής έβαλε φρένο στις προσπάθειες της ελληνικής διπλωματίας για την επιβολή κυρώσεων στην Αγκυρα με την Αγγελα Μέρκελ να παρουσιάζεται για ακόμα μία φορά ιδιαίτερα διαλλακτική με την Τουρκία.

Με την παρουσία όμως του Οruc Reis πολύ κοντά στο Καστελόριζο, αναμένεται να φτάσει σε απόσταση στα 7 ναυτικά μίλια, θέτει σε αμφισβήτηση το δικαίωμα της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια. Αμφισβητεί δηλαδή κυριαρχικό δικαίωμα.

Aναλυτικά, η νέα Navtex για το Οruc Reis

TURNHOS N/W : 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)

TURNHOS N/W : 1262/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;

35 34.82 N - 028 00.13 E

35 34.83 N - 028 28.78 E

35 36.77 N - 028 28.77 E

35 59.87 N - 029 22.85 E

35 59.87 N - 029 34.20 E

35 59.92 N - 029 59.75 E

35 42.52 N - 030 04.35 E

34 49.53 N - 028 00.07 E

35 09.32 N - 028 00.05 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.

H ελληνική απάντηση

Ο σταθμός του Ηρακλείου Κρήτης της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε αντι-Navtex με αφορμή την παράνομη Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας για έρευνες του Oruc Reis σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Συγκεκριμένα, η ελληνική Navtex αναφέρει ότι η τουρκική Navtex είναι «παράνομη» και αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» που «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα». Επίσης, τονίζεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

