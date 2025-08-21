Ουάσινγκτον: Σκληρές αποδοκιμασίες κατά του Τζέι Ντι Βανς ενώ μοίραζε μπέργκερ σε στρατιώτες της Εθνοφρουράς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονες αποδοκιμασίες όταν εμφανίστηκε στο Union Station της Ουάσινγκτον για να μοιράσει μπέργκερ σε στρατιώτες της Εθνοφορυράς

Με έντονες αποδοκιμασίες βρέθηκε αντιμέτωπος ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στο Union Station της Ουάσινγκτον το απόγευμα της Τετάρτης (20/08), κατά τη διάρκεια επίσκεψής του με κάμερες στους στρατιώτες της Εθνοφρουράς που έχουν αναπτυχθεί από την περασμένη εβδομάδα με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ που συνοδευόταν από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, υποδέχτηκαν στο Shake Shack του σταθμού οργισμένοι πολίτες φωνάζοντας «Free DC!» και «Από την Ουάσινγκτον ως την Παλαιστίνη, η κατοχή είναι έγκλημα».

Ο Βανς βρισκόταν εκεί για να πραγματοποιήσει επίσκεψη στους στρατιώτες της Εθνοφρουράς. «Εσείς σκοτώνεστε όλη μέρα στη δουλειά. Εμείς σας δίνουμε χάμπουργκερ. Δεν είναι δίκαιη ανταλλαγή, αλλά σας είμαστε ευγνώμονες για όλα όσα κάνετε», είπε ο αντιπρόεδρος, σύμφωνα με το POLITICO. Στη συνέχεια, οι συνεργάτες του τους παρέδωσαν κουτιά με μπέργκερ.

Όταν ρωτήθηκε γιατί οι στρατιώτες βρίσκονταν στον σταθμό και όχι σε περιοχές της πόλης όπου τα ποσοστά εγκληματικότητας ήταν στατιστικά υψηλότερα, ο Vance υποστήριξε ότι ο χώρος είχε καταληφθεί από «αλήτες, τοξικομανείς, χρόνια άστεγους και ψυχικά ασθενείς» όπως αναφέρει ο Guardian και ότι οι επισκέπτες δεν αισθάνονταν ασφαλείς. «Αυτό θα έπρεπε να είναι ένα μνημείο του αμερικανικού μεγαλείου», είπε, προσθέτοντας αργότερα: «Δεν είναι ανάγκη να ζούμε έτσι».

Αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες, ο Vance δήλωσε: «Είναι κάπως παράξενο να έχουμε μια ομάδα ηλικιωμένων, κυρίως λευκών ανθρώπων, που διαμαρτύρονται ενάντια σε πολιτικές που κρατούν τον κόσμο ασφαλή, τη στιγμή που δεν έχουν νιώσει ποτέ κίνδυνο στη ζωή τους».

Υιοθετώντας τα συνθήματα των διαδηλωτών, πρόσθεσε: «Ας απελευθερώσουμε την Ουάσινγκτον, ώστε οι νέες οικογένειες να μπορούν να κυκλοφορούν και να αισθάνονται ασφάλεια και σιγουριά. Από αυτό προσπαθούμε να απελευθερώσουμε την Ουάσινγκτον».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μίλερ, ο οποίος χλεύασε τους διαδηλωτές αποκαλώντας τους «τρελούς κομμουνιστές». «Θα αγνοήσουμε αυτούς τους χαζούς λευκούς χίπηδες που πρέπει όλοι να γυρίσουν σπίτι τους και να πάρουν έναν υπνάκο, γιατί είναι όλοι πάνω από 90 χρονών, και θα επιστρέψουμε στο έργο της προστασίας του αμερικανικού λαού και των πολιτών της Ουάσινγκτον», είπε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε υπό ομοσπονδιακό έλεγχο το μητροπολιτικό αστυνομικό τμήμα της πόλης και έδωσε εντολή στον Χέγκσεθ να κινητοποιήσει την Εθνοφρουρά, ισχυριζόμενος ότι καταστέλλει «έγκλημα, αιματοχυσία, χάος και εξαθλίωση» στην «άνομη» πρωτεύουσα του έθνους, παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά εγκληματικότητας καταγράφουν απότομη πτώση, με τη βίαιη εγκληματικότητα να βρίσκεται σε χαμηλό 30ετίας.

Υπολογίζεται ότι 1.900 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον. Περισσότεροι από τους μισούς προέρχονται από πολιτείες που διοικούνται από Ρεπουμπλικανούς, όπως η Λουιζιάνα και η Νότια Καρολίνα. Πέρα από το Union Station, στρατιώτες έχουν εντοπιστεί κυρίως σε κεντρικά σημεία, όπως το National Mall και σε σταθμούς του μετρό.