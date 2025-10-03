Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη “μεγαλύτερη επίθεση” σε μονάδες παραγωγής αερίου

Με πυράυλους και drones, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας τη “μεγαλύτερη επίθεση” σε μονάδες παραγωγής αερίου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας «τη μεγαλύτερη επίθεση» σε μονάδες παραγωγής αερίου στην Ουκρανία από την έναρξη της εισβολής της το 2022, με 35 πυραύλους και 60 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), όπως ανακοίνωσε σήμερα η κρατική ενεργειακή εταιρία Naftogaz.

«Ένα σημαντικό μέρος των εγκαταστάσεών μας υπέστη ζημιές. Ορισμένες ζημιές είναι σοβαρές», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Σέρχιι Κορέτσκι σε ανάρτηση στο Facebook, καταγγέλλοντας τον «εσκεμμένο τρόμο» της Μόσχας με στόχο μη στρατιωτικές τοποθεσίες.