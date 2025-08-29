Ουκρανία και Γάζα στην ατζέντα των υπουργών Άμυνας της ΕΕ

Συνάντηση των υπουργών Αμυνας της Ε.Ε. υπό τη σκιά των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία και της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν για την παροχή επιπλέον στήριξης στην Ουκρανία και την επιδεινούμενη κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας κατά στη διάρκεια δύο άτυπων συνόδων που θα διεξαχθούν σήμερα και αύριο Σάββατο στην Κοπεγχάγη.

Οι σύνοδοι πραγματοποιούνται αφού η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας από τον Ιούλιο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 19 ανθρώπους, ανάμεσά τους και παιδιά, και τραυματίζοντας άλλους 48 στο Κίεβο.

Οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ θα ξεκινήσουν σήμερα τις συνομιλίες και θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας αλλά και στην ενίσχυση της συνεργασίας του μπλοκ με την ουκρανική αμυντική βιομηχανία.

Αύριο είναι η σειρά των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών που πρόκειται να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων στη Ρωσία με στόχο να ασκήσουν πίεση στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να αποδεχθεί μια εκεχειρία και να δεσμευθεί σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Οι υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται επίσης να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου, αλλά και τη διαχείριση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Στην άτυπη σύνοδο έχουν προσκληθεί οι υπουργοί Εξωτερικών της Ουκρανίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Βρετανίας.

Ο πόλεμος στη Γάζα θα βρεθεί στην ατζέντα του Σαββάτου. Η ΕΕ είναι διχασμένη για τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσει σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρουσιάστηκε στα τέλη Ιουνίου και ανέφερε ότι το Ισραήλ παραβιάζει ένα άρθρο της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΕ το οποίο αφορά θέματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κάποιες χώρες, όπως η Γαλλία και η Ισπανία, τάσσονται υπέρ της υιοθέτησης πιο σκληρής στάσης έναντι του Ισραήλ, όμως άλλες, όπως η Γερμανία, δεν συμφωνούν με την επιβολή κυρώσεων.