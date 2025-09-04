Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση σε ανθρωπιστική αποστολή αποναρκοθέτησης κοντά στο Τσερνίχιφ – Δύο νεκροί

Μέλη της ομάδας του Δανικού Συμβουλίου Προσφύγων βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων της πυραυλικής επίθεσης της Ρωσίας κοντά στην πόλη Τσερνίχιφ

Ρωσική πυραυλική επίθεση σε ανθρωπιστική αποστολή αποναρκοθέτησης κοντά στην πόλη Τσερνίχιφ στη βόρεια Ουκρανίας, προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, ανέφεραν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στην επίθεση, η οποία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βιάτσεσλαβ Τσάους, είχε ως στόχο σκόπιμα μια ομάδα του Δανικού Συμβουλίου Προσφύγων.

«Οι Ρώσοι στόχευσαν σκόπιμα τους εργαζομένους στην ανθρωπιστική αποστολή εκκαθάρισης ναρκών του Δανικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες», έγραψε στο Telegram ο κ. Τσάους, διευκρινίζοντας ότι «δύο άτομα σκοτώθηκαν» και τρία τραυματίστηκαν. Ο υπεύθυνος της πόλης, Ντμίτρο Μπρίζινσκι, επιβεβαίωσε τον απολογισμό. Η επίθεση με πύραυλο πραγματοποιήθηκε κοντά σε σημείο ελέγχου στην είσοδο της πόλης Νόβοσελιβκα.

Λίγα λεπτά πριν την επίθεση, οι δημοσιογράφοι του πρακτορείου Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων στο Κίεβο άκουσαν σειρήνα αεροπορικής επιδρομής, η οποία ακούστηκε επίσης στο βόρειο τμήμα της χώρας, με τα κανάλια Telegram να αναφέρουν την άφιξη πυραύλου. «Οι Ρώσοι πρώτα γέμισαν την περιοχή με εκρηκτικά. Τώρα σκοτώνουν ανθρώπους, αμάχους που ρισκάρουν τη ζωή τους για να καθαρίσουν τη γη μας», καταδίκασε ο κ. Τσάους.

Η Ρωσία, η οποία εκτοξεύει τακτικά πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πολύ πίσω από την πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία, δεν σχολίασε άμεσα την επίθεση.