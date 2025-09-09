Ουκρανία: Στους 24 έφθασαν οι νεκροί από ρωσική επίθεση σε κέντρο διανομής συντάξεων 

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός της νέας ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

Τουλάχιστον 24 άμαχοι, όλοι τους συνταξιούχοι, σκοτώθηκαν από ρωσική αεροπορική επιδρομή, την ώρα που εισέπρατταν τις συντάξεις τους σ’ ένα χωριό στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμό της.

Ο ίδιος δήλωσε ότι μια κατευθυνόμενη βόμβα έπληξε το χωριό Γιάροβα, που βρίσκεται 24 χιλιόμετρα από την πόλη Σλοβιάνσκ, ένα ουκρανικό προπύργιο, αρκετά χιλιόμετρα πίσω από την γραμμή του μετώπου.

«Απευθείας στον κόσμο. Απλούς ανθρώπους. Ακριβώς τη στιγμή που δίνονταν οι συντάξεις», έγραψε ο ίδιος στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανήρτησε επίσης ένα βίντεο που δείχνει πτώματα να κείτονται στο έδαφος κοντά σε ένα κατεστραμμένο φορτηγάκι που χρησιμοποιούνταν από την ουκρανική υπηρεσία ταχυδρομείων για τη διανομή συντάξεων σε αγροτικές περιοχές.

Είκοσι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν, ανέφερε η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών. Όλοι οι νεκροί ήταν ηλικιωμένοι, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν.