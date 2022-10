Ουκρανία: "Με την πλάτη στον τοίχο" ο Πούτιν - Οι επόμενες κινήσεις των ουκρανικών δυνάμεων

"Με την πλάτη στον τοίχο" βρίσκεται ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο μέτωπο της Ουκρανίας, λίγες μόνο ώρες αφότου έγινε και επισήμως η προσάρτηση στη Ρωσία τεσσάρων ουκρανικών περιοχών.

Το "στραπάτσο" του Σαββάτου (01/10), με την επανάκτηση από τις ουκρανικές δυνάμεις της στρατηγικής σημασίας, πόλης Λιμάν, αύξησε περαιτέρω την πίεση στον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος βρίσκεται σε δυσχερή θέση τις τελευταίες εβδομάδες, όταν άρχισε η πετυχημένη αντεπίθεση του Κιέβου.

Η νίκη στη Λιμάν ανοίγει τον δρόμο στους Ουκρανούς προς την πόλη Σβάτοβε, ένα βασικό κέντρο υλικοτεχνικής υποστήριξης του ρωσικού στρατού, ο οποίος απωθήθηκε από την περιοχή του Χαρκόβου τον προηγούμενο μήνα.

Για τον Πούτιν, η ήττα στη Λιμάν έχει προκαλέσει εκτεταμένη κριτική στη διοίκηση του στρατού, με ένθερμους υποστηρικτές του να ζητούν μια ισχυρή απάντηση σε συνδυασμό με τη χρήση πυρηνικών όπλων μικρής απόδοσης.

Τα πυρηνικά όπλα μικρής απόδοσης, συνήθως γνωστά ως τακτικά πυρηνικά όπλα, έχουν σχεδιαστεί για να νικούν συντριπτικές τυπικές δυνάμεις σε ένα πεδίο μάχης, σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα, στρατηγικά πυρηνικά όπλα.

Έχουν συνήθως το 1/10 του εκρηκτικού δυναμικού ενός τυπικού πυρηνικού όπλου και μερικά από το οπλοστάσιο της Ρωσίας με περίπου 2.000 τέτοια όπλα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως κεφαλές σε τυπικούς πυραύλους, όπως το Iskander που έχει ήδη αναπτυχθεί στην Ουκρανία. Μπορεί επίσης να γίνει χρήσης τους δυνάμεις εδάφους, μαχητικά αεροσκάφη ή πολεμικά πλοία.

"Η Ρωσία διοργάνωσε μια φάρσα [δημοψήφισμα] στο Ντονμπάς και τώρα υπάρχει μια ουκρανική σημαία", δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το βράδυ του Σαββάτου, και ορκίστηκε να προχωρήσει στην επίθεση. "Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, υπήρχαν περισσότερες ουκρανικές σημαίες στο Ντονμπάς. Θα είναι ακόμη περισσότερες σε μια εβδομάδα".

Υπάρχουν ελάχιστες αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ρωσικών στρατευμάτων που έχουν αιχμαλωτιστεί μετά την περικύκλωση της Λιμάν, με τους Ουκρανούς αξιωματικούς να μην επιθυμούν να δώσουν λεπτομέρειες.

Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι περισσότεροι από 5.000 Ρώσοι στρατιώτες μπορεί κάλλιστα να είναι περικυκλωμένοι εκεί, αν και αυτό ήταν νωρίτερα από την εκκένωση ορισμένων δυνάμεων της Μόσχας ανατολικά προς την κατεύθυνση της πόλης Κρεμίνα, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος, που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του. Η Ρωσία αργότερα ανατίναξε μια γέφυρα για να καθυστερήσει την ουκρανική προέλαση, πρόσθεσε.

Οι επόμενες κινήσεις της Ουκρανίας

Μετά την Κρεμίνα, οι ουκρανικές δυνάμεις πρέπει να επιλέξουν αν θα κατευθυνθούν βόρεια προς το Σβάτοβε ή νότια από τις πόλεις Ρουμπιζίε, Λίσιτσανσκ και Σεβεροντονέτσκ, από όπου η Ουκρανία αναγκάστηκε να υποχωρήσει τον Ιούλιο, επιτρέποντας στον Πούτιν να δηλώσει την πλήρη διαχείριση της επαρχίας Λουχάνσκ.

Πιο νότια βρίσκεται η πόλη Μπακμούτ, όπου οι ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις έχουν εμπλακεί σε εξαντλητικές μάχες εδώ και μήνες, με ελάχιστες αλλαγές στην πρώτη γραμμή.

Ο Σέρχι Χαϊντάι, ο διορισμένος από την Ουκρανία κυβερνήτης της επαρχίας Λουχάνσκ, προέβλεψε στην τηλεόραση ότι ο στρατός θα κατευθυνθεί νότια, ωστόσο οι Ουκρανοί αξιωματικοί συνήθως κάνουν αντιπερισπασμό.

Πυρ ομαδόν κατά της διοίκησης του ρωσικού στρατού

Στη Ρωσία, η ανοιχτή κριτική για τις αποτυχίες της διοίκησης του στρατού έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, επειδή η ήττα στη Λιμάν έγινε δημόσια. Ο Αντρέι Γκουρουλιόφ, βουλευτής και συνταξιούχος στρατιωτικός, κατηγόρησε τη διοίκηση του ρωσικού στρατού ότι έδωσε στον Πούτιν εσφαλμένες λεπτομέρειες.

"Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αξιολόγησαν την κατάσταση όλο αυτό το διάστημα και δεν ενίσχυσαν την ανάπτυξη", δήλωσε ο Γκουρουλιόφ, καθώς άκουσε το "ενδημικό ψέμα" που οδήγησε σε υπερβολικά αισιόδοξες μελέτες για το τι γινόταν στο πεδίο της μάχης.

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ισχυρός ηγέτης της Τσετσενίας, δήλωσε ότι κορυφαίοι αξιωματούχοι του στρατού έχουν αποκοπεί από την πραγματικότητα και παραπληροφορούν τον Πούτιν. Πρόκειται για τον ίδιο που προέτρεψε τον Ρώσο πρόεδρο να κάνει χρήση τακτικού πυρηνικού όπλου.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο σύμμαχος του Πούτιν που πρόσφατα παραδέχτηκε ότι εργαζόταν στην ομάδα μισθοφόρων Wagner στο Ντονμπάς, Εβγκένι Πριγκόζιν, επέκρινε τους αξιωματούχους του στρατού, απαιτώντας να σταλούν "ξυπόλητοι" να πολεμήσουν μαζί με Ρώσους στρατεύσιμους.

Η κριτική έδειξε μια πιθανή αυξανόμενη ρήξη μεταξύ των κοινών στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας και των δυνάμεων που αντιστοιχούν στα στρατεύματα των Τσετσένων του Καντίροφ και του στρατού Wagner. To Institute for the Study of War ανέφερε ότι το Κρεμλίνο μπορεί κάλλιστα να "ενισχύει αυτή την κριτική για αλλαγές προσωπικού στην ανώτερη στρατιωτική διοίκηση τις επόμενες εβδομάδες".

Ωστόσο, το ISW δήλωσε επιπλέον ότι η επιλογή να μην ενισχυθούν οι δυνάμεις στη Λιμάν "ήταν σχεδόν σίγουρα του Πούτιν, όχι της στρατιωτικής διοίκησης, και υποδηλώνει ότι ο Πούτιν ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για τη διατήρηση του στρατηγικού εδάφους της Χερσώνας και των κοντινών περιοχών".

Η προέλαση της Ουκρανίας εντός του Ντονμπάς έρχεται σε αντίθεση με την αργή, εξαντλητική μάχη στα νότια, ιδιαίτερα στην κύρια ναυπηγική μητρόπολη Χερσώνα, τη μοναδική περιοχή που ελέγχεται από τη Ρωσία δυτικά του ποταμού Ντνίπρο.

Περίπου 10.000 νέοι Ρώσοι στρατιώτες εστάλησαν από την Κριμαία την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτές τις περιοχές, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος. Ωστόσο, υπήρξαν ευρέως διαδεδομένες αναφορές για την απουσία καθοδήγησης από τότε που ο Πούτιν ανακοίνωσε στις 21 Σεπτεμβρίου μερική επιστράτευση σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσει τον πόλεμο.

