Παπανδρέου και Μπακογιάννης υπέρ Ιμάμογλου

Τόσο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου όσο και ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον Εκρέμ Ιμάμογλου για τη φυλάκιση που του επιβλήθηκε από τις τουρκικές αρχές.

Το μήνυμα του πρώην Πρωθυπουργού, μέσω twitter, ήταν λιτό.

ADVERTISING

"Αλληλεγγύη στον Εκρέμ Ιμάμογλου. Η Δημοκρατία δεν φυλακίζεται.Solidarity to Ekrem İmamoğlu. Democracy is not imprisoned".

Από την πλευρά του ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Μια αληθινά σκοτεινή μέρα για τη Δημοκρατία στη γειτονική Τουρκία. Η απόφαση στέρησης της ελευθερίας και των πολιτικών δικαιωμάτων ενός δημάρχου, συμμάχου της Ειρήνης, της Δικαιοσύνης και της Οικουμενικότητας, προκαλεί θλίψη και οργή. Επικοινώνησα προσωπικά με τον φίλο Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου και του μετέφερα την απόλυτη στήριξη και συμπαράσταση όλων των συναδέλφων, που μετέχουν στις προσπάθειες συνεργασίας και διπλωματίας των πόλεων μας. Είμαι βέβαιος πως ο λαός και η ιστορία θα τον δικαιώσουν".

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις