Πάπας Φραγκίσκος: Τα γκέι ζευγάρια θα μπορούσαν να ευλογηθούν

Ο Πάπας Φραγκίσκος δήλωσε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν τρόποι ευλογίας των ομοφυλοφίλων, απαντώντας σε πέντε συντηρητικούς καρδινάλιους.

Επιστολή του Πάπα Φραγκίσκου προς πέντε καρδιναλίους δημοσίευσε τη Δευτέρα το Βατικανό, με την οποία ο Πάπας απαντούσε σε ερωτήσεις ή αλλιώς “dubia”. Η επιστολή έχει ημερομηνία την 11η Ιουλίου και τώρα ήρθε στη δημοσιότητα. Στις απαντήσεις του ο Πάπας αναφέρει ότι οι ευλογίες των ιερέων θα μπορούσαν να μην συγχέουν την ευλογία καθαυτή με το μυστήριο του γάμου.

Όπως αναφέρει το AP, το New Ways Ministry, ένας φορέας υπεράσπισης και δικαιοσύνης για λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους και τρανς Καθολικούς με έδρα το Μέριλαντ, αναφέρει πως η εν λόγω επιστολή “προωθεί σε μεγάλο βαθμό” τις προσπάθειες για να έρθουν οι ΛΟΑΤΚΙ+ Καθολικοί πιο κοντά στην Εκκλησία και να αρθεί η περιθωριοποίησή τους από τον χώρο αυτό.

Σύμφωνα με το Βατικανό, ο γάμος είναι η άρρηκτη ένωση άνδρα και γυναίκας. Πρακτικά, αντιτίθεται στους γκέι γάμους. Ωστόσο ο Πάπας έχει ταχθεί υπέρ του αστικού Δικαίου που επεκτείνει τα δικαιώματα σε συζύγους του ιδίου φύλου, και οι καθολικοί ιερείς σε αρκετές χώρες της Ευρώπης ευλογούν τις ενώσεις ομοφυλοφίλων χωρίς μομφή.

Η τωρινή θέση που διατυπώνει ο Πάπας απαντώντας στους καρδιναλίους, θεωρείται “τομή”.

Η Επιτροπή για τo Δόγμα της Πίστης του Βατικανού (Congregation for the Doctrine of the Faith) είχε αποφανθεί το 2021 ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να ευλογήσει τα αιτήματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας “διότι ο Θεός δεν δύναται να ευλογήσει την αμαρτία“.

Στη νέα του επιστολή, ο Φραγκίσκος επανέλαβε ότι ο γάμος είναι μια ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, που είναι η επίσημη θέση, ωστόσο αναφέρει ότι η χρειάζεται υπομονή και κατανόηση εκ μέρους των ιερέων και πως δεν μπορούν να γίνουν “δικαστές που μόνο αρνούνται, απορρίπτουν και αποκλείουν”.

“Για τον λόγο αυτό, η ποιμαντική σύνεση πρέπει να διακρίνει επαρκώς εάν υπάρχουν μορφές ευλογίας, που ζητούνται από ένα ή περισσότερα άτομα, που δεν μεταδίδουν μια εσφαλμένη αντίληψη του γάμου. Επειδή όταν ζητείται μια ευλογία, εκφράζει ένα αίτημα για βοήθεια από τον Θεό, μια παράκληση για να μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα, μια εμπιστοσύνη σε έναν πατέρα που μπορεί να μας βοηθήσει να ζήσουμε καλύτερα”, αναφέρει στην επιστολή του.

Αναφέρει πως κάποιες καταστάσεις είναι “μη ηθικά αποδεκτές” αλλά η “ποιμαντική φιλανθρωπία” απαιτεί να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι ως αμαρτωλοί που μπορεί να μην ευθύνονται πλήρως για την κατάστασή τους. Αναφέρει πως το κάθε ζήτημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κατά περίπτωση “επειδή η ζωή της Εκκλησίας τρέχει σε κανάλια, πέρα από τους κανόνες”.

“Η απόφαση οι ποιμαντικοί να ευλογούν ζευγάρια του ίδιου φύλου σημαίνει ότι η εκκλησία αναγνωρίζει πράγματι ότι η ιερή αγάπη μπορεί να υπάρχει μεταξύ ομοφυλόφιλων ζευγαριών και η αγάπη αυτών των ζευγαριών αντικατοπτρίζει την αγάπη του Θεού”, δήλωσε από τη δική του μεριά ο Francis DeBernardo, εκτελεστικός διευθυντής του New Ways Ministry. “Δεν είναι εντελώς αυτό που θέλουμε, αλλά έχουμε μια πρόοδο για μια πιο ολοκληρωμένη ισότητα”.

Οι υπερσυντηρητικοί καρδινάλιοι ζητούσαν από τον Πάπα να “επικυρώσει” τις διδασκαλίες της Εκκλησίας που αφορούν ομοφυλόφιλους, τη χειροτονία των γυναικών, την εξουσία του Πάπα και άλλα θέματα. Μάλιστα, τα αιτήματά τους θα τεθούν στη μεγάλη σύνοδο που ξεκινάει στο Βατικανό.

Δύο εκ των καρδιναλίων υπέγραφαν “dubia” το 2016 προς τον Φραγκίσκο όταν εκείνος αποφάσισε πως η Εκκλησία επιτρέπει σε διαζευγμένα ζευγάρια ή σε ζευγάρια που παντρεύτηκαν με γάμο πολιτικό, να λάβουν Θεία Κοινωνία. Οι καρδινάλιοι εξέφρασαν δυσαρέσκεια αναφέροντας πως η απόφαση αυτή έρχεται ενάντια στο Δόγμα, με τον Πάπα να μην τους απαντά ποτέ, κάτι που όμως έπραξε τώρα.