Πέδρο Πασκάλ κατά Τραμπ: “Αντισταθείτε και μην τους αφήσετε να νικήσουν”

Τα βέλη του στον Τραμπ έριξε ο Πέδρο Πασκάλ από τις Κάννες μετά από αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά του Bruce Springsteen και της Taylor Swift.

Ο Πέδρο Πασκάλ άσκησε δριμεία κριτική στις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά των καλλιτεχνών, ενώ ο σκηνοθέτης της νέας ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός εξέφρασε φόβους πως τα πολιτικά μηνύματα του κινηματογράφου μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον των συντελεστών από τις αμερικανικές αρχές.

«Στ’ αρ… μας αυτοί που προσπαθούν να σας φοβίσουν», δήλωσε ο πρωταγωνιστής των Game of Thrones και The Last of Us σε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ των Καννών, προωθώντας τη νέα ταινία του Άρι Άστερ Eddington.

«Αντισταθείτε. Και μην τους αφήσετε να νικήσουν».

Παρότρυνε τους καλλιτέχνες να συνεχίσουν να «λένε τις ιστορίες, να εκφράζονται και να παλεύουν γι’ αυτό».

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγο μετά από ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social, στην οποία αποκάλεσε τον τραγουδιστή Bruce Springsteen «ενοχλητικό, πιεστικό τύπο» επειδή τον επέκρινε, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Taylor Swift έχει χάσει δημοτικότητα από τότε που εκείνος εξέφρασε το «μίσος» του για εκείνη.

«Είναι φυσικά τρομακτικό για έναν ηθοποιό να συμμετέχει σε μια ταινία που αγγίζει τέτοια ζητήματα», είπε ο Πέδρο Πασκάλ όταν ρωτήθηκε αν φοβάται το ενδεχόμενο να κλείσουν εντελώς τα σύνορα των ΗΠΑ στη μετανάστευση.

«Θέλω οι άνθρωποι να είναι ασφαλείς και προστατευμένοι. Και θέλω πολύ να σταθώ στη σωστή πλευρά της Ιστορίας».

Ο Πασκάλ τόνισε:

«Είμαι μετανάστης», λέγοντας πως οι γονείς του εγκατέλειψαν τη Χιλή του Πινοσέτ όταν ήταν μόλις εννέα μηνών.

«Φύγαμε από μια δικτατορία και είχα την τύχη να μεγαλώσω στις ΗΠΑ, αφού πρώτα πήραμε άσυλο στη Δανία. Αν δεν συνέβαινε αυτό, δεν ξέρω τι θα είχε απογίνει με εμάς. Γι’ αυτό και θα στέκομαι πάντα στο πλευρό όσων χρειάζονται προστασία».

Στην ταινία του Άστερ, ο Πέδρο Πασκάλ υποδύεται έναν δήμαρχο σε μια μικρή πόλη του Νέου Μεξικού, πλάι στους Χοακίν Φίνιξ, Έμμα Στόουν και Όστιν Μπάτλερ. Πρόκειται για τη νέα δημιουργία του σκηνοθέτη των πολυσυζητημένων Midsommar και Hereditary, που ειδικεύεται στο λεγόμενο “elevated horror”.

Όταν ο Άστερ ρωτήθηκε αν φοβάται πως το πολιτικό περιεχόμενο της ταινίας μπορεί να στραφεί ενάντια στους συντελεστές της όταν προσπαθήσουν να επιστρέψουν στις ΗΠΑ, απάντησε:

«Η αλήθεια είναι πως φοβάμαι τα πάντα. Όλη την ώρα. Οπότε ναι. Το λέω και μισοαστεία, αλλά είναι και αλήθεια».