Πέθανε από κορονοϊό ο φημισμένος μαρξιστής Λίο Πάνιτς

Ο φημισμένος μαρξιστής Λίο Πάνιτς πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 75 ετών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου ο θάνατός του οφείλεται στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με το independentnews.gr είχε κατοχυρώσει δίχως αμφιβολία μια κεντρική θέση στη σύγχρονη αριστερή, ριζοσπαστική διανόηση, ως ένας από τους τελευταίους νεομαρξιστές θεωρητικούς που εξακολουθούν να επιμένουν στην ανάγκη μελέτης και εμπλουτισμού της θεωρίας του κράτους.

Γεννημένος το 1945 στο Γουίνιπεγκ του Καναδά, σπούδασε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 οικονομικά και πολιτική επιστήμη στο University of Manitoba και ολοκλήρωσε ως τα μέσα της δεκαετίας του 1970 τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές στο London School of Economics υπό την επίβλεψη του Ραλφ Μίλιμπαντ.

Η διατριβή του, που αφορούσε τις σχέσεις του βρετανικού Εργατικού Κόμματος με τα συνδικάτα και εκδόθηκε με τον τίτλο Social Democracy and Industrial Militancy, συνιστά μια κλασική αναφορά στη θεωρητική συζήτηση για τις στρατηγικές των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Τις επόμενες δεκαετίες ακολούθησαν το Working Class Politics in Crisis (1986) και το The End of Parliamentary Socialism (1997).

Τον Λίο Πάνιτς αποχαιρέτισε το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς:

"Με πολύ μεγάλη θλίψη αποχαιρετάμε τον Leo Panitch, καθηγητή του Πανεπιστημίου Γιορκ στο Τορόντο, εκδότη του Socialist Register και αγαπημένο φίλο, σύντροφο και συνεργάτη, για το Ινστιτούτο και για την ελληνική Αριστερά.

Είχαμε την τιμή να τον φιλοξενήσουμε στη 2η Ετήσια Διάλεξη στη Μνήμη του Νίκου Πουλαντζά το 2008 και να εκδώσουμε το κείμενό του, με τίτλο “Το κράτος στην τρέχουσα κρίση και οι στρατηγικές της αριστεράς τον 21ο αιώνα”.

Αλλά και σε αρκετές άλλες ευκαιρίες, όπως το συνέδριο που συνδιοργανώσαμε με το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ για την Αριστερά στην κυβέρνηση το 2014 (από όπου και το βίντεο), μας έκανε την τιμή να μοιραστεί μαζί μας την πλούσια σκέψη του.

Με αυτή θα είναι πάντα παρών ανάμεσά μας".

