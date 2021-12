Πέθανε η συγγραφέας και φεμινίστρια bell hooks

Η Gloria Jean Watkins, γνωστή με το ψευδώνυμο bell hooks, πέθανε σήμερα σε ηλικία 69 ετών.

Η ανιψιά της, Ebony Motley έγραψε στο Twitter: «Η οικογένεια της @bellhooks με λύπη ανακοινώνει τον θάνατο της αδελφής και της θείας μας. Η συγγραφέας, καθηγήτρια, κριτικός και φεμινίστρια "έφυγε" νωρίς σήμερα το πρωί στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από οικογένεια και φίλους.».

Παράλληλα, επισυνάπτει μια δήλωση, η οποία ανέφερε ότι «η οικογένεια της Gloria Jean Watkins είναι βαθιά λυπημένη για τον θάνατο της αγαπημένης μας αδελφής στις 15 Δεκεμβρίου 2021. Η οικογένεια τίμησε το αίτημά της να πεθάνει στο σπίτι έχοντας την οικογένεια και τους φίλους στο πλευρό της».

Η ζωή και το έργο της

Η συγγραφέας, καθηγήτρια και ακτιβίστρια γεννήθηκε στο Χόπκινσβιλ του Κεντάκι το 1952 και δημοσίευσε περισσότερα από 30 βιβλία στη διάρκεια της ζωής της, καλύπτοντας θέματα σχετικά με τη φυλή, τον φεμινισμό, τον καπιταλισμό και η διαθεματικότητα.

Υιοθέτησε το όνομα της προγιαγιάς της από την πλευρά της μητέρας της ως ψευδώνυμο, αφού τη θαύμαζε τόσο πολύ, αλλά χρησιμοποίησε πεζά γράμματα για να ξεχωρίσει από εκείνη. Το πρώτο σημαντικό έργο της "Ain’t I a Woman?" δημοσιεύτηκε το 1981 και αναγνωρίστηκς ευρέως ως ένα από τα σημαντικότερα φεμινιστικά κείμενα. Είναι ένα από τα είκοσι πιο επιδραστικά γυναικεία βιβλία τα τελευταία 20 χρόνια από το Publishers Weekly το 1992.

Συνέχισε γράφοντας το Feminist Theory: From Margin to Center το 1984, All About Love: New Visions το 2000 και We Real Cool: Black Men and Masculinity το 2004, στην ίδια θεματολογία, μιλώντας για τον φεμινισμό, τη φυλή, τη αγάπη και το φύλο.

Από το 2004, δίδασκε στο Berea College στο Κεντάκι, ένα κολέγιο σχετικά με τις τέχνες με δωρεάν δίδακτρα.

Το 2016 η hooks επέκρινε το άλμπουμ της Beyoncé "Lemonade" στον Guardian, αποκαλώντας το «το καπιταλιστικό κέρδος στα καλύτερά του» και έγραψε ότι «για να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, πρέπει να επιλέξουμε πέρα από την απλή επιβίωση από τις αντιξοότητες, πρέπει να τολμήσουμε να δημιουργήσουμε ζωές βιώσιμης, βέλτιστης ευημερίας και χαράς.»

«Θέλω η δουλειά μου να θεραπεύει», είπε το 2018 όταν εισήχθη στο Hall of Fame των Συγγραφέων του Κεντάκι. «Είμαι μια τυχερή συγγραφέας γιατί σχεδόν κάθε μέρα της ζωής μου λαμβάνω ένα γράμμα, ένα τηλεφώνημα από κάποιον που μου λέει πώς η δουλειά μου άλλαξε τη ζωή του».

