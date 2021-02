Πέθανε η τραγουδίστρια των Supremes, Mary Wilson

Πέθανε χθες Δευτέρα 8/2 η τραγουδίστρια και ιδρυτικό μέλος των θρυλικών "The Supremes", Mary Wilson σε ηλικία 76 ετών στο σπίτι της στο Λας Βέγκας.

Η τραγουδίστρια από το Γκρίνβιλ του Μισισσίπι ήταν μαζί με τις Diana Ross και Florence Ballard ιδρυτικό μέλος της μπάντας που αποτέλεσε το πιο επιτυχημένο μουσικό σχήμα της Motown Records στα 60's. Ανάμεσα στις χρυσές επιτυχίες των Supremes την εποχή εκείνη ήταν τα l"Stop! In the Name of Love" και "Back in My Arms Again", "Baby Love" και "You can't hurry love" μεταξύ άλλων.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο φίλος και μάνατζέρ της, Jay Schwartz, χωρίς να γνωστοποιήσει τα αίτια θανάτου. «Ήταν πρωτοπόρος, ντίβα και θα μας λείψει πολύ» έγραψε σε συλληπητήριο μήνυμά του ο ιδρυτής της Motown Records, Berry Gordy. «Οι "Supremes" ήταν πάντα οι "αγάπες" της Motown. Η Mary μαζί με την Diana Ross και τη Florence Ballard ήρθαν στις αρχές των 60's στη δισκογραφική μας. Μετά από ένα απρόσμενο σερί επιτυχιών που έφτασαν στο νούμερο 1, τηλεοπτικών εμφανίσεων και μουσικών παραστάσεων, άνοιξαν πόρτες για τις ίδιες, τα άλλα σχήματα της Motown και πολλούς, πολλούς άλλους καλλιτέχνες» πρόσθεσε.

