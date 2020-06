Πέθανε η ηθοποιός Mary Pat Gleason - Είχε παίξει στα Φιλαράκια

Η γνωστή ηθοποιός Mary Pat Gleason έχασε μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 70 ετών, την Τρίτη 02/06. Την είδηση επιβεβαίωσε ο μάνατζερ της αναφέροντας ότι ήταν σκληρή μαχήτρια μέχρι το τέλος.

Η διάσημη ηθοποιός είχε παίξει στην πολυαγαπημένη σειρά Φιλαράκια.

Στο επεισόδιο που είχε εμφανιστεί υποδυόταν την " εκνευριστική " υπάλληλο του νοσοκομείο, η οποία συνομιλούσε με τον Ross (David Schwimmer) τον Joey ( Matt le Blanc) και με τον Chandler (Matthew Perry) όταν ο Ross είχε χτυπήσει με ένα μπαλάκι του χόκεϊ .

Η υπάλληλος (Mary), δεν τους εξυπηρετούσε επειδή μιλούσε στο τηλέφωνο, ενώ στο τέλος της σκηνής κατέληξε με το μπαλάκι του χόκεϊ στο κεφάλι της.



Σύμφωνα με το NBC, η Mary Pat Gleason ήταν γνωστή και για τους ρόλους της στις σειρές The Blacklist, Mom, American Housewife αλλά και στις ταινίες A Cinderella Story, I now pronounce you Chuck Larry.

Πολλοί φίλοι και θαυμαστές της άφησαν συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού στο Twitter.