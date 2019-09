Πέθανε ο παραγωγός των Simpsons και του "Rick And Morty"

Πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών ο τηλεοπτικός παραγωγός επιτυχημένων σειρών animation J. Michael Mendel.

Ο Mendel συμμετείχε στην παραγωγή κορυφαίων τηλεοπτικών σόου όπως οι θρυλικοί Simpsons και το "Rick and Morty". Την είδηση έκανε γνωστή μέσω Twitter ο συνεργάτης του και συν-δημιουργός του "Rick and Morty" Justin Roiland.

Για τις πέντε πρώτες σεζόν των Simpsons, ο Mendel εργάστηκε ως βοηθός παραγωγού και μέχρι το επεισόδιο "Make a room for Lisa" της δέκατης σεζόν ως παραγωγός. Αφού αποχώρησε από τη σειρά, εργάστηκε σε άλλα προγράμματα animation όπως τα "The Critic", "The PJs", "The Oblongs", The Pitts", "Kid Notorious", "Drawn Together", "Sit Down, Shut Up", "Good Vibes" και "Napoleon Dynamite".

Ως προς το "Rick and Morty", ο Mendel συμμετείχε ως παραγωγός για 22 επεισόδια, με πιο πρόσφατο το "The Rickshank Rickdemption" της τρίτης σεζόν.

PRINT SCREEN / YOUTUBE

O Mendel είχε κερδίσει τέσσερα βραβεία EMMY για τους Simpsons (από τις συνολικά επτά υποψηφιότητές του) και ένα EMMY για το επεισόδιο "Pickle Rick" του "Rick and Morty".

Το τηλεοπτικό δίκτυο "Adult Swim" εξέφρασε μέσω Twitter τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Mendel.