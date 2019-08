Πέθανε ο Gordon Bressack, δημιουργός του θρυλικού Pinky and the Brain

Ο Gordon Bressack, βραβευμένος με Emmy σεναριογράφος και "εγκέφαλος" της θρυλικής σειράς Pinky and the Brain και των Animaniacs, πέθανε σε ηλικία 68 ετών.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον γιο του με ανάρτησή του στο Instagram.

O Bressack κέρδισε τρία Daytime Emmys, δύο για τη σειρά καρτούν Pinky and the Brain και ένα για το Pinky, Elmyra and the Brain. Το 2017 έγραψε το animated CarGo μαζί με τον γιο του που σκηνοθέτησε το φιλμ.

Παράλληλα ήταν στην ομάδα σεναρίου για τα "Jimmy Neutron", "Teenage Mutant Ninja Turtles" και "The Smurfs".