Πέθανε ο "κακός" του Χόλιγουντ, Χένρι Σίλβα

Πέθανε σε ηλικία 95 ετών, ο ηθοποιός Χένρι Σίλβα, ο οποίος συχνά υποδυόταν ρόλους "κακού" και συμμετείχε σε εκατοντάδες ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των "Ocean's Eleven" και "The Manchurian Candidate".

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο γιος του Σκοτ, αναφέροντας πως ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια την περασμένη Τετάρτη στο Motion Picture and Television Country House and Hospital στο Woodland Hills στην Καλιφόρνια.

Τον θάνατό του φέρεται να ανακοίνωσε πρώτη φορά η κόρη του Dean Martin, Deana, η οποία έγραψε στο Twitter: "Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες για τον χαμό του αγαπημένου μας φίλου Χένρι Σίλβα, ενός από τους πιο συμπαθητικούς, ευγενικούς και πιο ταλαντούχους άνδρες που είχα τη χαρά να αποκαλώ φίλο μου. Ήταν ο τελευταίος επιζών σταρ της αρχικής ταινίας 'Oceans 11'. Σε αγαπάμε Χένρι, θα λείψεις".

Ο Σίλβα εμφανίστηκε σε πολλές άλλες ταινίες με τον Φρανκ Σινάτρα, συμπεριλαμβανομένου του αυθεντικού "Ocean's Eleven" (1960) με τους Ντιν Μάρτιν και του Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, όπου υποδύθηκε έναν από τους 11 κλέφτες, και του γουέστερν "Sergeants 3" του 1962.

Ωστόσο, ο πιο αξέχαστος ρόλος του ήταν στο κλασικό θρίλερ του John Frankenheimer, "The Manchurian Candidate" το 1962.

Τα επόμενα χρόνια, εμφανίστηκε στο "Sharky's Machine" του Μπαρτ Ρέινολντς (1981), στην ταινία του Τσακ Νόρις "Code of Silence" (1985), στην ταινία του Steven Seagal "Above the Law" (1988), στο "Dick Tracy" του Warren Beatty ( 1990) και το "Ghost Dog: The Way of the Samurai" του Jim Jarmusch (1999); Η τελευταία εμφάνιση του Silva στην οθόνη ήταν στο ριμέικ "Ocean's Eleven" το 2001.

Ο Σίλβα γεννήθηκε στο Μπρούκλιν και μεγάλωσε στο ισπανικό Χάρλεμ. Σύμφωνα με το βιβλίο «Ισπανοί στο Χόλιγουντ», οι γονείς του ήταν Ιταλοί και Πουερτορικανοί. Σε ηλικία 13 ετών παράτησε το σχολείο και άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα θεάτρου ενώ συντηρούσε τον εαυτό του πλένοντας πιάτα και δουλεύοντας ως σερβιτόρος. Το 1955 πέρασε από οντισιόν για το Actors Studio και ήταν ένας από τους πέντε φοιτητές που έγιναν δεκτοί ανάμεσα σε 2.500 υποψήφιους.

Έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στο «Armstrong Circle Theatre» το 1950 και το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη, χωρίς πιστοποίηση, στην ταινία του Ηλία Καζάν το 1952 «Viva Zapata!». με πρωταγωνιστή τον Μάρλον Μπράντο.

Ο Σίλβα παντρεύτηκε δύο φορές τη δεκαετία του 1950, ενώ ο τρίτος του γάμος, με τη Ruth Earl, διήρκεσε από το 1966 μέχρι το διαζύγιό τους το 1987. Απέκτησε δύο γιους, τον Μάικλ και τον Σκοτ.

