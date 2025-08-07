Πύρινη κόλαση στη Γαλλία: Η φωτιά κατέκαψε έκταση μεγέθους ίση με το Παρίσι

Μια γυναίκα σκοτώθηκε και εννέα άτομα τραυματίστηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Κορμπιέρ της νότιας Γαλλίας, που μέσα σε λίγες ώρες έκαψε έκταση ίση με το Παρίσι.

Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να περιορίσουν την εξάπλωση μιας ταχύτατα εξελισσόμενης πυρκαγιάς στη νότια Γαλλία, η οποία κόστισε τη ζωή σε μία γυναίκα και τραυμάτισε εννέα ακόμη άτομα, ενώ έχει καταστρέψει μια τεράστια περιοχή στους λόφους του Κορμπιέρ.

Η φωτιά έκαψε μέσα σε ένα απόγευμα και μια νύχτα έκταση ίση με το Παρίσι και εξακολουθούσε να μαίνεται το βράδυ της Τετάρτης, καθιστώντας την τη δεύτερη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη Γαλλία τα τελευταία 50 χρόνια.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, που επισκέφθηκε την περιοχή, χαρακτήρισε τη φωτιά «καταστροφή άνευ προηγουμένου», επισημαίνοντας πως «αυτό που συμβαίνει είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κλιματική αλλαγή και την ξηρασία».

Φονικές πυρκαγιές στη Γαλλία Protección Civil vía AP)

Η πυρκαγιά ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης από το χωριό Ριμπότ, στο διαμέρισμα Οντ, και εξαπλώθηκε στην αγροτική, δασώδη περιοχή του Κορμπιέρ, γνωστή για τους αμπελώνες και τα μεσαιωνικά χωριά της.

Συνολικά έχουν καεί πάνω από 16.000 εκτάρια (περίπου 40.000 στρέμματα) γης κοντά στα σύνορα με την Ισπανία.

Νεκροί, τραυματίες και ζημιές

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στο σπίτι της, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά εγκαύματα, σύμφωνα με την τοπική νομαρχία.

Πολλοί πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Τουλάχιστον 25 κατοικίες έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος δήλωσε ότι μέσα σε 24 ώρες κάηκε γη ίση με την ετήσια μέση έκταση που πλήττεται από πυρκαγιές σε όλη τη Γαλλία.

«Πρόκειται για μια εξαιρετική πυρκαγιά που δείχνει το μέγεθος των συνεπειών της κλιματικής κρίσης», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η πυρκαγιά παρέμενε «πολύ ενεργή» το βράδυ της Τετάρτης, με τις αρχές να τονίζουν πως η επιχείρηση θα διαρκέσει ημέρες. Η δήμαρχος του χωριού Ζονκιέρ, Ζακ Πιρό, δήλωσε ότι όλοι οι κάτοικοι εκκενώθηκαν και πως «περισσότερο από το μισό χωριό έχει καεί».

«Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Μοιάζει με σεληνιακό τοπίο. Είναι κόλαση», είπε χαρακτηριστικά στο BFM TV.

Η γενική γραμματέας της νομαρχίας, Λουσί Ρες, επισήμανε ότι «η φωτιά κινείται σε περιοχή με όλες τις συνθήκες ευνοϊκές για εξάπλωση» και πως οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον έλεγχο των περιφερειακών μετώπων.

Αεροπλάνα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, αλλά, σύμφωνα με την ίδια, «η επιχείρηση θα είναι μακράς διάρκειας». Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς, με ισχυρούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες και αποξηραμένη βλάστηση.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι

Κάμπινγκ και τουλάχιστον ένα χωριό εκκενώθηκαν μερικώς, ενώ αρκετοί δρόμοι έχουν κλείσει. Κάτοικοι και τουρίστες κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, εκτός αν δοθεί εντολή εκκένωσης από την πυροσβεστική. Πολλοί παραθεριστές που απομακρύνθηκαν από οργανωμένους χώρους φιλοξενήθηκαν σε δημοτικά κτίρια.

«Ήθελα να επιστρέψω στο σπίτι μου να πάρω μερικά πράγματα, αλλά δεν με άφησαν. Περιμένουμε να δούμε τη ζημιά. Όταν έφυγα, οι φλόγες έφταναν στα θεμέλια του σπιτιού», είπε ένας κάτοικος στο France 2.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι «όλοι οι εθνικοί πόροι έχουν κινητοποιηθεί» και κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν «υψίστη προσοχή».

Φονικές πυρκαγιές στη Γαλλία AP Photo Hernan Munoz

Το διαμέρισμα Οντ έχει σημειώσει αύξηση στις δασικές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, φαινόμενο που σχετίζεται με τη μειωμένη βροχόπτωση και την εγκατάλειψη των αμπελώνων που λειτουργούσαν ως φυσικά εμπόδια στην εξάπλωση της φωτιάς.

Η Αούντ Νταμεζέν, κάτοικος του Φαμπρεζάν, δήλωσε στο AFP: «Βρίσκω τραγικό το πόσες φωτιές έχουν ξεσπάσει από την αρχή του καλοκαιριού. Είναι καταστροφικό για τη φύση και τον άνθρωπο. Όλοι χάνουν τα πάντα».

Οι πυρκαγιές σαρώνουν τη Νότια Ευρώπη

Τον περασμένο μήνα, πυρκαγιά που έφτασε μέχρι τη Μασσαλία προκάλεσε τον τραυματισμό περίπου 300 ατόμων.

Η νότια Ευρώπη πλήττεται φέτος από σειρά μεγάλων πυρκαγιών. Στην Πορτογαλία έχουν καεί πάνω από 25.700 εκτάρια από τις αρχές του 2025, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα Δασικών Πυρκαγιών. Φωτιές καταγράφονται επίσης στην Ισπανία, την Τουρκία, την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κατάρρευση του κλίματος εντείνει τη συχνότητα και την ένταση της ξηρασίας και των καυσώνων, καθιστώντας την περιοχή πιο ευάλωτη στις πυρκαγιές.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα παγκοσμίως, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο από τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κοπέρνικος της Ε.Ε.