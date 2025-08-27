Πυροβολισμοί σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη – Παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Συναγερμός για περιστατικό με πυροβολισμούς σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη. Υπάρχουν νεκρά παιδιά μεταξύ των θυμάτων.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς αναφέρθηκε στο Καθολικό Σχολείο Annunciation στη Μινεάπολη, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Tim Walz.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, χαρακτήρισε “τρομακτικό” το περιστατικό.

“Τα παιδιά είναι νεκρά, υπάρχουν οικογένειες που έχουν χάσει το παιδί τους, δεν μπορείς να εκφράσεις με λόγια τη βαρύτητα, την τραγωδία ή τον απόλυτο πόνο αυτής της κατάστασης,” ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του σε τοπικά μέσα.

Η κοινότητα, λέει, δεν θέλει προσευχές, με φανερή συναισθηματική φόρτιση: “Αυτά τα παιδιά προσεύχονταν κυριολεκτικά, ήταν η πρώτη εβδομάδα του σχολείου”.

“Ήταν σε μια εκκλησία, αυτά τα παιδιά θα έπρεπε να μαθαίνουν με τους φίλους τους”.

Πυροβολισμοί σε καθολικό σχολείο στη Μινεσότα AP Photo Abbie Parr

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ανέφερε ότι δύο νεαρά παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών ενώ καθόντουσαν στις θέσεις τους στην εκκλησία.

Προσθέτει ότι 17 άλλα άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα 14 ήταν παιδιά, δύο εξ αυτών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ύποπτος για το ένοπλο επεισόδιο στη Μινεάπολη πέθανε από πυροβολισμό που προκάλεσε ο ίδιος, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους.

Σε δηλώσεις του, ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα ανέφερε για τον δράστη ότι “ήταν εξοπλισμένος με τουφέκι, καραμπίνα και πιστόλι”.

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο σημαδεύτηκε από αυτήν την αποτρόπαια πράξη βίας», έγραψε ο κυβερνήτης της Μινεσότα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Walz ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές βρίσκονται ήδη στο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης πράκτορες του FBI και του Γραφείου Αλκοόλ, Τσιγάρων, Όπλων και Εκρηκτικών.

Η πόλη της Μινεάπολης ανακοίνωσε μέσω του X ότι ο δράστης έχει περιοριστεί και «δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή».

Η πόλη ζήτησε από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή «ώστε να επιτραπεί στους διασώστες να βοηθήσουν τα θύματα».

«Υπάρχει ενεργός σκοπευτής αυτή τη στιγμή στη Μινεάπολη, με άγνωστο αριθμό θυμάτων σε εκκλησία και σχολείο», δήλωσε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ, Ken Martin.

«Η Υγειονομική Υπηρεσία έχει ζητήσει μαζική διαχείριση τραυματιών… αν κάποιος από εσάς είναι γιατρός ή πρώτος ανταποκριτής που θα μπορούσε να βοηθήσει — φαίνεται ότι πρόκειται για μια αρκετά σοβαρή επίθεση», πρόσθεσε.

Πυροβολισμοί σε καθολικό σχολείο στη Μινεσότα AP Photo Bruce Kluckhohn

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι ενημερώθηκε για την «τραγική ένοπλη επίθεση» και ότι ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση.

Σημειώνεται ότι πριν το εν λόγω ένοπλο επεισόδιο, είχαν σημειωθεί τρία θανατηφόρα περιστατικά με πυροβολισμούς στη Μινεάπολη μέσα σε 12 ώρες, σύμφωνα με την Αστυνομία της πόλης.

«Το επίπεδο της ένοπλης βίας στην πόλη το τελευταίο 24ωρο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό», ανέφερε η Αστυνομία σε ανακοίνωση τύπου. «Σε τρεις ξεχωριστές επιθέσεις με πολλαπλά θύματα, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς και τρεις έχασαν τη ζωή τους».