Πιστόριους: Η Γερμανία είναι έτοιμη να προστατεύσει την περιοχή της Βαλτικής

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών διατράνωσε την πρόθεση της Γερμανίας να προστατεύσει τις χώρες της Βαλτικής από τις ρωσικές απειλές.

Η Γερμανία είναι έτοιμη να προστατεύσει την περιοχή της Βαλτικής και θα απαντήσει στις απειλές της Ρωσίας με μια ενιαία και υπεύθυνη χειρονομία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, χαρακτηρίζοντας την Ρωσία ως την πιο σημαντική και άμεση απειλή για το ΝΑΤΟ.

Ο Πιστόριους, μιλώντας στα εγκαίνια της Μόνιμης Περιοχής Επιμελητιακής Υποστήριξης στη Ρούκλα της Λιθουανίας, δήλωσε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η Γερμανία έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την αποτροπή, με περίπου 2.000 στρατιώτες που θα υπηρετούν στη Λιθουανία μέχρι τα μέσα του 2026.