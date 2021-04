Πολ Ρίτερ: Απεβίωσε ο πρωταγωνιστής του 'Chernobyl' - Οι σπουδαίοι ρόλοι του

Ο Πόλ Ρίτερ έφυγε από τη ζωή ύστερα από επιπλοκές που προήλθαν από όγκο στον εγκέφαλο. Ο δημοφιλής Βρετανός ηθοποιός, το 2019 μεταμορφώθηκε κυριολεκτικά για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς 'Chernobyl' του ΗΒΟ, υποδυόμενος με εντυπωσιακή πειστικότητα τον Ρώσο μηχανικό Ανατόλι Ντιάτλοφ, έναν από τους πραγματικούς πρωταγωνιστές της τραγωδίας του ουκρανικού πυρηνικού αντιδραστήρα. Η σειρά κέρδισε 10 βραβεία Emmy και δύο Χρυσές Σφαίρες.

Ένα βιονικό ταλέντο της βρετανικής κωμωδίας

Ανάμεσα στους δεκάδες ηθοποιούς που αποχαιρέτησαν τον Πολ Ρίτερ, βρίσκουμε και την Τάμσιν Γκρεγκ, τη συμπρωταγωνίστρια του στην κωμική σειρά 'Friday Night Dinner', που προβλήθηκε το 2012. Οι δυο τους συνέθεσαν ένα ακαταμάχητο δίδυμο γονέων σε μια κωμική σειρά με γνήσια βρετανικη τρέλα, που αγαπήθηκε από το κοινό και σύντομα το κανάλι Channel 4 αναμένεται να προβάλλει επετειακό επεισόδιό της. Η Ταμσίν αποχαιρέτησε διακριτικά τον ταλαντούχο συμπρωταγωνιστή της, με μια δημοσίευση στο Instagram.

O Χάρι Πότερ και ο Τζέιμς Μποντ

Ως Έλντρεντ Γορπλ στο 'Harry Potter and the Half-Blood Prince' και ως Γκάι Χέινς στο 'James Bond: Quantum of Solace.” o Πολ Ρίτερ έδειξε την πολύπλευρη γκάμα των ερμηνευτικών του ικανοτήτων. Στο 'Chernobyl' του HBO, η παρουσία του κάθε άλλο παρά "not great, not terrible" ήταν, όπως η διάσημη ατάκα του, που έγινε αντικείμενο έμπνευσης για εκατοντάδες memes.

Αυτές ήταν μερικές από τις καλύτερες στιγμές του:

