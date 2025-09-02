Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επιδρομή με έναν άμαχο νεκρό και τραυματίες

Άμαχος σκοτώθηκε σε ρωσική επιδρομή στη Μπίλα Τσέρκβα, ενώ ουκρανική επιδρομή με drones τραυμάτισε τρεις και προκάλεσε εκκένωση στη Ραστόφ.

Άμαχος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής επιδρομής στην πόλη Μπίλα Τσέρκβα, στην περιφέρεια του Κιέβου, ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη (2/9) ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Μικόλα Καλάσνικ.

«Το πτώμα άνδρα εντοπίστηκε καθώς πυροσβέστες έσβηναν φωτιά σε χώρο στάθμευσης» μετά την επιδρομή, ανέφερε ο κ. Καλάσνικ μέσω Telegram.

Αναφέρθηκαν ζημιές «σε διάφορους τομείς της πόλης», έγιναν θρύψαλα τα παράθυρα πολυκατοικιών και ξέσπασαν φωτιές σε εμπορικά καταστήματα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πρόσθεσε.

Ουκρανική επιδρομή με drones σε 3 τραυματίες

Πάνω από 300 κάτοικοι χρειάστηκε να φύγουν εσπευσμένα από τα διαμερίσματά τους κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Ραστόφ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Γιούρι Σλιούσαρ, προσθέτοντας πως κατά τα πρώτα στοιχεία υπάρχουν τρεις –ελαφρά– τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου παιδιού.

Σε διαμέρισμα, βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός που ήταν προσαρμοσμένος σε ουκρανικό drone και «προληπτικά» αποφασίστηκε «320 ένοικοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα», εξήγησε.

Κατά τον αξιωματούχο, η επιδρομή προκάλεσε ζημιές και μικρής έκτασης πυρκαγιές αλλού.