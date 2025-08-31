Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο υπόσχεται να αντεπιτεθεί μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ρωσικές επιθέσεις με 142 drones σε Οδησσό και Τσερνίχιβ βύθισαν 60.000 νοικοκυριά στο σκοτάδι, με τον Ζελένσκι να υπόσχεται νέα βαθιά πλήγματα στη Ρωσία.

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στη βόρεια και νότια Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, άφησαν περίπου 60.000 καταναλωτές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπόσχεται να αντεπιτεθεί, δίνοντας εντολή για περισσότερα πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Τρεισήμισι χρόνια από την έναρξη του πολέμου, η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ρωσία βάζει στο στόχαστρό της ενεργειακά συστήματα και συστήματα μεταφορών της Ουκρανίας, ενώ η Ουκρανία επιτίθεται σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και αγωγούς.

«Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις μας ακριβώς με τον τρόπο που είναι αναγκαίος για την άμυνα της Ουκρανίας. Οι δυνάμεις και οι πόροι έχουν προετοιμαστεί. Νέα βαθιά πλήγματα έχουν επίσης σχεδιαστεί», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ ο Ζελένσκι, μετά τη συνάντηση που είχε με τον αρχηγό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σιρσκι, χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα σχέδια.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παροχής ενέργειας της Ουκρανίας DTEK έκανε γνωστό πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Οδησσού κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις τοπικές αρχές να αναφέρουν πως 29.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα νωρίς σήμερα το πρωί.

Περισσότερο επλήγη η πόλη-λιμάνι Τσορνομόρσκ, πολύ κοντά στην Οδησσό, όπου κτίρια κατοικιών και διοίκησης υπέστησαν επίσης ζημιές, δήλωσε ο Όλεχ Κίπερ, κυβερνήτης της ευρύτερης περιφέρειας Οδησσού.

«Κρίσιμες υποδομές λειτουργούν με γεννήτριες», δήλωσε ο Κίπερ, στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας πως ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Η ενεργειακή εταιρεία DTEK ανέφερε πως έκτακτες εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών θα ξεκινήσουν μόλις ο στρατός δώσει το πράσινο φως.

Στη θαλάσσια περιοχή έξω από το στρατηγικής σημασίας λιμάνι, ένα πλοίο μεταφοράς φορτίου χύδην με σημαία Μπελίζ υπέστη μικρές ζημιές, αφού χτύπησε σε έναν άγνωστης προέλευσης εκρηκτικό μηχανισμό, είπαν δύο πηγές, που δεν θέλησαν να κατονομαστούν στο Ρόιτερς.

Ρωσικά ντρόουν στοχοθέτησαν επίσης την περιοχή του Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία, νωρίς σήμερα το πρωί, καταστρέφοντας ενεργειακές υποδομές και βυθίζοντας στο σκοτάδι 30.000 νοικοκυριά, μεταξύ άλλων ένα τμήμα της πόλης Νιζίν, έγινε γνωστό από τον τοπικό κυβερνήτη Βιάτσεσλαβ Τσάους.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 142 ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι η αεράμυνά της κατάφερε να καταρρίψει 126 εξ αυτών. Εντούτοις, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν 10 τοποθεσίες.