Πόλεμος στην Ουκρανία: Σοκαριστική μαρτυρία - "Οικογένεια έτρεχε τη νύχτα μέσα στο δάσος για να φτάσει Πολωνία"

Συγκλονιστικά είναι τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα, εν μέσω της ρωσικής εισβολής. Ο αριθμός των προσφύγων που φεύγουν από την για τις γειτονικές χώρες αυξήθηκε περαιτέρω φθάνοντας σχεδόν τα 836.000 άτομα την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με μια καταγραφή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (HCR) που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, Τέταρτη, στον ιστότοπό της.

Μια μαρτυρία από μια οικογένεια που προσπαθούσε να διαφύγει στην Πολωνία έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Παντελής Διαμαντόπουλος και την εκπομπή "Show must go on" του SPORT24. Ο Χαράλαμπος Σαββόπουλος, ομογενής που μένει στην Κρακοβία, διηγήθηκε την ιστορία τους και μίλησε για τον αγώνα που κάνουν πολλοί κάτοικοι στις γειτονικές χώρες να διασώσουν τους Ουκρανούς που προσπαθούν να διαφύγουν: «Πήγα το Σάββατο στην Κριμαία. Πήρα μια οικογένεια με ένα παιδάκι. Γύρισα πίσω στην Κρακοβία στις 5.30 το πρωί. Οι άνθρωποι μού είπαν ότι περικυκλώθηκε η πόλη τους από Ρώσους. Τρέχανε μαζί με το παιδάκι τους, ένα αγοράκι 10-13 χρονών στο δάσος να σωθούνε. Κάπως φτάσανε στα σύνορα, με αυτοκίνητα, με λεωφορεία, και τους πήρα εγώ και τους έφερα εδώ στο σπίτι. Τούς ρώτησα εάν θέλουν κάτι να τους πάρω να φάνε στον δρόμο και το μόνο που μου είπαν είναι ότι "θέλουμε να κοιμηθούμε γιατί είμαστε 3 μέρες στον δρόμο". Είχαν δυο backpack και μια βαλίτσα πέντε κιλά. Τους πήγα στη διεύθυνση που μένει ο άλλος γιος τους στην Κρακοβία και τους άφησα.» δήλωσε από ο Χαράλαμπος Σαββόπουλος.

ADVERTISING

Δείτε τη μαρτυρία του:

Από την έναρξη των εχθροπραξιών και του προσφυγικού κύματος που ακολούθησε, η Πολωνία είναι η κύρια χώρα υποδοχής. Ακολουθεί η Ουγγαρία με 116.348 πρόσφυγες, το 14% του συνολικού αριθμού.

Η Σλοβακία φιλοξενούσε από την πλευρά της 67.000 πρόσφυγες, ή το 8% την 1η Μαρτίου και η Ρωσία το 5,1% (42.900 άνθρωποι).

Οι αριθμοί για τις υπόλοιπες κύριες χώρες υποδοχής δεν είχαν ανακοινωθεί μέχρι τις 13:00 ώρα Ελλάδας.

Οι αρχές του ΟΗΕ αναμένουν πως το προσφυγικό κύμα θα ενταθεί περαιτέρω, καθώς ο ρωσικός στρατός φαίνεται να επικεντρώνει τις προσπάθειές του στις μεγάλες ουκρανικές πόλεις.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 4 εκατ. άνθρωποι μπορεί να θελήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα για να γλιτώσουν από τα δεινά του πολέμου.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις