Πώς 6 Ρίχτερ ισοπέδωσαν μια περιφέρεια στο Αφγανιστάν

Τρεις παράγοντες ευθύνονται για την κατάρρευση μιας περιφέρειας του Αφγανιστάν, μετά το σεισμό 6 Ρίχτερ. Όλοι επιβεβαιώνουν το “όπου φτωχός και η μοίρα του”.

Ο απολογισμός των νεκρών από το σεισμό των 6 Ρίχτερ που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν -κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν- τη Δευτέρα, έχει φτάσει τους 1.124 ανθρώπους, ενώ τουλάχιστον 3.251 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την αφγανική πτέρυγα της Ερυθράς Ημισελήνου, ανθρωπιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Στην πλειονότητά τους, οι σεισμοπαθείς είχαν επιστρέψει πολύ πρόσφατα από την εξορία τους στο Πακιστάν και στο Ιράν, στο πλαίσιο των αλλεπάλληλων κυμάτων απελάσεων του τελευταίου διαστήματος και του επαναπατρισμού σχεδόν 4.000.000 Αφγανών.

Όλη η χώρα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τους μετασεισμούς να είναι συνεχείς και τον κίνδυνο κατολισθήσεων τεράστιος. Βλέπετε, το 48ωρο που προηγήθηκε του σεισμού, η περιοχή είχε πλήγματα από έντονες βροχοπτώσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα τις κατολισθήσεις, οι οποίες κάνουν τώρα, ακόμα πιο δύσκολη τη δουλειά των -ανεπαρκών- σωστικών συνεργείων.

Τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία Κουνάρ, με τους διασώστες να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια των σπιτιών που είναι κατασκευασμένα από λάσπη και πέτρες.

Η αδυναμία στην ανταπόκριση έκανε τους Ταλιμπάν να ζητήσουν βοήθεια από διεθνείς οργανισμούς.

Όπως γράφει το Al Jazeera «η νέα καταστροφή επιβαρύνει περαιτέρω τους πόρους του έθνους, που έχει ήδη πληγεί από τον πόλεμο και παλεύει με τη φτώχεια, τη μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την απώθηση εκατοντάδων χιλιάδων Αφγανών προσφύγων και μεταναστών από τις γειτονικές χώρες».

Πώς 6 Ρίχτερ διέλυσαν μια περιφέρεια του Αφγανιστάν

Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρει ότι περίπου 34 εκατομμύρια Αφγανοί, δηλαδή το 85% του πληθυσμού ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, με την οικονομία να καταρρέει έπειτα από την επάνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία, τον Αύγουστο του 2021.

Τα σπίτια και δη εκτός των αστικών κέντρων είναι φτιαγμένα από λάσπη και πέτρες και ως εκ τούτου, έχουν μηδενική σεισμική αντοχή, σε μια χώρα που είναι σε πολύ ευαίσθητο σεισμικό σημείο.

Συγκεκριμένα, το Αφγανιστάν “κάθεται” πάνω σε μια από πιο σεισμικά ενεργές ζώνες της Γης: είναι κοντά στις τεκτονικές πλάκες της Ινδίας και της Ευρασίας -με επίκεντρο το Χίντου Κους, που εξαιτίας των δυνατών επιφανειακών ρηγμάτων και των βαθιών κινήσεων των πλακών “ευθύνεται” για τους πολλούς θανατηφόρους σεισμούς.

Σε ό,τι αφορά αυτόν της Δευτέρας, το εστιακό βάθος του επίκεντρου της τελευταίας μεγάλης σεισμικής δόνησης που εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από το Τζαλαλαμπάντ -δίπλα στο Χίντου Κους- ήταν μόλις στα 8 χιλιόμετρα.

Google Maps

Οι πιο δολοφονικοί σεισμοί στο Αφγανιστάν

Από τους επτά πιο θανατηφόρους σεισμούς στο Αφγανιστάν, οι πέντε ήταν πάνω ή πολύ κοντά στο Χίντου Κους.

Tον Οκτώβριο του 2023 έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, από το σεισμό 6.3 Ρίχτερ που εκδηλώθηκε στη Χεράτ, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας που βρίσκεται στα βορειοδυτικά, κοντά στα σύνορα με την Ινδία. Πάνω από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63.000 σπίτια καταστράφηκαν. Οι Ταλιμπάν είχαν δηλώσει πως είχαν πεθάνει 4.000 άνθρωποι.

Tον Ιούνιο του 2022, σεισμός 6.1 Ρίχτερ έπληξε τη Χοστ, σημαντική πόλη για τη χώρα στρατιωτικά και διοικητικά που είναι στο ανατολικό Αφγανιστάν, στα σύνορα με το Πακιστάν. Σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.036 άνθρωποι.

Στην περιοχή Χίντου Κους του Ινδοκούς (μεγάλη οροσειρά), τον Οκτώβριο του 2015 εκδηλώθηκε ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους, στην ιστορία του Αφγανιστάν: τα 7.5 Ρίχτερ προκάλεσαν 399 θανάτους (εντός και εκτός συνόρων) και σημαντικές καταστροφές σε οικισμούς, με καταστροφικές συνέπειες σε μια χώρα με περιορισμένες υποδομές αντοχής στις δονήσεις.

Στην ίδια περιοχή, το Μάρτιο του 2002 έγινε διπλός σεισμός, μεγέθους 6.1 Ρίχτερ έκαστος που είχε τουλάχιστον 1.000 θύματα και το 1991 τα 6.9 Ρίχτερ που εκδηλώθηκαν, στοίχισαν τη ζωή 848 ανθρώπων.

Τέλος, από το Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 1998, δυο ισχυροί σεισμοί σκότωσαν 7.500 ανθρώπους στο Ταχάρ -στα σύνορα με το Τατζικιστάν. Ο ένας ήταν περίπου 6 Ρίχτερ και ο δεύτερος περίπου 6.

Γκρεμίστηκαν δεκάδες χωριά, αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, με το απομονωμένο της περιοχής να δυσκολεύει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Προφανώς και οι Αφγανοί είναι απροστάτευτοι και απέναντι στα φυσικά φαινόμενα, με τη διευθύντρια της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης (International Rescue Committee), Σερίν Ιμπραήμ, να δηλώνει ότι «οι παγκόσμιες περικοπές στη χρηματοδότηση έχουν εμποδίσει δραματικά την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στη χώρα. Ήρθε η ώρα η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει την τεράστια ανάγκη που υπάρχει και να ενισχύσει τη στήριξή της στους Αφγανούς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση».