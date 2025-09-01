Σεισμός 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν – Τουλάχιστον 500 νεκροί και 1.000 τραυματίες

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε περιοχή στο ανατολικό Αφγανιστάν. Αυξάνονται οι φόβοι για εκατοντάδες θύματα.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις πρώτες ώρες της Δευτέρας την περιοχή της Τζαλαλαμπάντ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και φόβους για εκατοντάδες νεκρούς, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Radio Television Afghanistan (RTA), περίπου 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 1.000 έχουν τραυματιστεί, αναμεταδίδει το Reuters. Ωστόσο, οι υγειονομικές αρχές υπό τη διοίκηση των Ταλιμπάν στην Καμπούλ ανέφεραν ότι εξακολουθούν να επιβεβαιώνουν τον επίσημο απολογισμό, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες πρόσβασης σε απομακρυσμένες περιοχές.

Yπενθυμίζεται πως οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 30 νεκρούς σε ένα μόνο χωριό, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το οποίο πρόσθεσε ότι τα ακριβή στοιχεία για τα θύματα δεν έχουν ακόμη συγκεντρωθεί, καθώς πρόκειται για μια περιοχή με διάσπαρτους οικισμούς και μακρά ιστορία σεισμών και πλημμυρών.

«Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών είναι μεγάλος, αλλά επειδή η περιοχή είναι δύσκολα προσβάσιμη, οι ομάδες μας βρίσκονται ακόμη επιτόπου», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σαράφατ Ζαμάν.

Εκατοντάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, δήλωσε ο Νατζιμπούλα Χανίφ, επικεφαλής του επαρχιακού γραφείου ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων πιθανόν να αυξηθεί καθώς φτάνουν αναφορές από απομακρυσμένες περιοχές με περιορισμένη οδική πρόσβαση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ατζμάλ Νταρουάις, εκπρόσωπος των υγειονομικών υπηρεσιών στην επαρχία Νανγκαρχάρ, έκανε λόγο για 9 νεκρούς και 25 τραυματίες. Νωρίτερα, οι αρχές έκαναν λόγο για δυο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους στην ίδια επαρχία.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος –8 χιλιομέτρων–, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS). Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη σεισμική δόνηση από την Καμπούλ, όπου μετέδωσαν πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, ως και στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, 370 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Νανγκαρχάρ επλήγη από ξαφνικές πλημμύρες, που άφησαν πίσω πέντε νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.