Πώς ένα “συμβόλαιο θανάτου” σκύλου έχει κάνει άνω κάτω τις εκλογές στην Τσεχία

Ένα “συμβόλαιο θανάτου” σκύλου ταράζει την προεκλογική κούρσα στην Τσεχία. Επικοινωνιακή στρατηγική με… ουρά καταστρώνει ο Αντρέι Μπάμπις.

Η πολιτική έχει δει πολλά: ψέματα, ίντριγκες, σκάνδαλα. Αλλά μια βουλεύτρια που φέρεται να ήθελε να «εκτελέσει» το σκυλί της νέας συντρόφου του πρώην της; Αυτό είναι νέο. Και συμβαίνει στην Τσεχία.

Η Μαργκίτα Μπαλαστίκοβα, βουλεύτρια του κόμματος ANO του Αντρέι Μπάμπις και υποψήφια για μελλοντική υπουργός Γεωργίας, αφαιρέθηκε από τις εκλογικές λίστες των υποψηφίων, μετά τη δημοσίευση ηχητικών ντοκουμέντων από το τσέχικο μέσο Seznam Zprávy, στα οποία φέρεται να συζητά για το πώς θα χρησιμοποιήσει τις διασυνδέσεις της για να καταστρέψει την επιχείρηση του πρώην συζύγου της και να προσλάβει κάποιον για να σκοτώσει το σκυλί της νέας συντρόφου του, αναφέρει το POLITICO. Και όλα αυτά σε μια χώρα όπου τουλάχιστον το 42% των νοικοκυριών έχουν σκύλο – ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ.

Πριν διαγράψει το προφίλ της, η Μπαλαστίκοβα έγραψε στο Facebook ότι οι ηχογραφήσεις ήταν αλλοιωμένες και αρνήθηκε ότι είπε κάτι τέτοιο. «Το γεγονός ότι όλα αυτά τα ψέματα εμφανίζονται τώρα είναι, για μένα, ξεκάθαρη απόδειξη ότι πρόκειται για απόπειρα να πληγεί το κίνημα ANO πριν από τις εκλογές, και ίσως και για να αποσπαστεί η προσοχή από άλλα κυβερνητικά σκάνδαλα. Δεν θέλω πραγματικά να κάνω κακό στο κίνημα ANO, και δεν θα το κάνω — γι’ αυτό αποφάσισα να αναστείλω άμεσα την ιδιότητά μου ως μέλος», έγραψε η ίδια.

Η τσεχική αστυνομία δήλωσε σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter) ότι εξετάζει την υπόθεση.

Ο Μπάμπις και το δεξιό λαϊκιστικό του κόμμα ANO προηγούνται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις του ερευνητικού ινστιτούτου STEM, με ποσοστό 32,5%, ενώ ο κυβερνητικός συνασπισμός Spolu (Μαζί) ακολουθεί με 20%. Το ακροδεξιό κόμμα Ελευθερία και Άμεση Δημοκρατία (SPD) βρίσκεται στην τρίτη θέση με 12,5%.

Προκειμένου να βγει πολιτικά αλώβητος από την κατακραυγή που προκάλεσε η υπόθεση Μπαλαστίκοβα, ο Αντρέι Μπάμπις κατέστρωσε ένα επικοινωνιακό σχέδιο: Να δείξει αγάπη στα σκυλάκια. Και να το κάνει πριν από τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις αρχές Οκτωβρίου.

Την Παρασκευή, λίγες μέρες μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, συγκέντρωσε υποστηρικτές του — αρκετοί από τους οποίους είχαν φέρει και τα σκυλιά τους — για να ανέβουν τη Λίσα Χόρα, το υψηλότερο βουνό στα Μοραβο-Σιλεσικά Όρη, στην ανατολική Τσεχία.

Φωτογραφίες και βίντεο από την ανάβαση κατέκλυσαν στη συνέχεια τη σελίδα του πολιτικού στο Facebook.

Σε άλλη φωτογραφία, από προεκλογική εκδήλωση στην πόλη Κολίν, ο Μπάμπις απαθανατίζεται να χαϊδεύει ένα σκυλάκι, ενώ σε ξεχωριστή ανάρτηση φαίνεται ένας σκύλος να πίνει νερό από μπολ τοποθετημένο κάτω από προεκλογικό πανό του κόμματος ANO που γράφει: «Πιες μια γουλιά με τη Μπέτυνα.»

Η Μπέτυνα είναι το σκυλί του αντιπροέδρου του κόμματος ANO, Κάρελ Χάβλιτσεκ, ο οποίος χαρακτήρισε το σκάνδαλο «απαράδεκτο» και δήλωσε ότι «τον επηρεάζει ακόμη περισσότερο» καθώς είναι «μεγάλος φιλόζωος και λάτρης των σκύλων».

Παράλληλα, ο Μπάμπις άσκησε κριτική στην Μπαλαστίκοβα, λέγοντας: «Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιους ανθρώπους στο κίνημά μας.» «Φυσικά και η Μπαλαστίκοβα τα έκανε θάλασσα. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι… Δυστυχώς, είναι δικό της λάθος και το αντιμετώπισα αμέσως, γιατί όλοι αγαπάμε τα ζώα», είπε ο Μπάμπις σε ψηφοφόρους κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης.

Η υπόθεση της Μπαλαστίκοβα θυμίζει αμυδρά την ομολογία της Κρίστι Νοέμ, η οποία το 2024 — και σήμερα πλέον υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ — παραδέχθηκε ότι είχε πυροβολήσει και σκοτώσει έναν σκύλο που δεν συμπεριφερόταν σωστά. Η δήλωση αυτή προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στη χώρα.

Το Κόμμα των Πολιτικών Δημοκρατών (ODS), με επικεφαλής τον σημερινό πρωθυπουργό Πέτρ Φιάλα και μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού Spolu, δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί στον Μπάμπις και το κόμμα του με αφορμή την υπόθεση.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ODS ρώτησε σκωπτικά: «Θα είναι ασφαλή τα σκυλιά σας… αν έρθει το ANO στην εξουσία;»

Παρόλα αυτά, ο Μπάμπις δείχνει να παραμένει αισιόδοξος ενόψει της κάλπης του Οκτωβρίου, έχοντας ξεφύγει στο παρελθόν από πολύ μεγαλύτερα σκάνδαλα, όπως οι κατηγορίες ότι απήγαγε τον ίδιο του τον γιο, αλλά και από την ακόμα ανοιχτή υπόθεση απάτης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ σε επιδοτήσεις της ΕΕ.