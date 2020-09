Πώς επηρεάζει ο κορονοϊός τη σεξουαλική μας ζωή;

Το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού έφερε μαζί του μεγάλο άγχος και προβλήματα στα ζευγάρια. Από τη μια στιγμή στην άλλη, βρέθηκαν να ασχολούνται με το τι θα συμβεί εάν αρρωστήσουν, τι θα γίνει με τη δουλειά και κατ' επέκταση τα οικονομικά τους, πώς θα διαχειριστούν τα παιδιά τους, που θα έπρεπε να μείνουν εκτός σχολείου για άγνωστο χρονικό διάστημα και άλλα πολλά καθημερινά ζητήματα.

Μία τέτοια ατμόσφαιρα, όπως είναι φυσικό, δημιουργεί μία αρκετά κακή συνταγή για τη σεξουαλική δραστηριότητα ενός ζευγαριού. Όπως αναφέρει μία 40χρονη γυναίκα από το Τέξας, η οποία προτιμάει να διατηρήσει την ανωνυμία της, το άγχος εκείνης της περιόδου για εκείνη ήταν δυσβάσταχτο.

"Σταμάτησα να εξασκούμαι καθώς φοβόμουν την πανδημία που έβλεπα να εξαπλώνεται σαν πανούκλα", ανέφερε. 'Καθώς φοβόμουν και δεν έκανα απολύτως τίποτα για γυμναστική, απέκτησα πρόβλημα με τη μέση μου με αποτέλεσμα να μην μπορώ να κουνηθώ για δύο εβδομάδες", ανέφερε η γυναίκα, η οποία πλέον εργάζεται πάνω στο αντικείμενό της, την πληροφορική, μέσω τηλεργασίας στο σπίτι μαζί με τον σύζυγό της.

Στη συνέχεια ο σύζυγός της ήρθε αντιμέτωπος με ένα θέμα υγείας, που δεν σχετίζεται με τον κορονοϊό, κάτι που δημιούργησε και άλλα προβλήματα στη σχέση τους.

Ο COVID-19 έχει εισβάλει σχεδόν σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Επομένως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι "διείσδυσε" και στα υπνοδωμάτιά μας.

Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σεξουαλική τους ζωή μετά από την εμφάνιση του κορονοϊού, σύμφωνα με ευρήματα μελέτης με θέμα το "Σεξ και τις Σχέσεις στην περίοδο του κορονοϊού", που πραγματοποιήθηκε από το το Ινστιτούτο Kinsey του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα.

Τι έδειξαν οι έρευνες σχετικά με το σεξ

Σύμφωνα με τον Justin Lehmiller, ερευνητή στο Ινστιτούτο Kinsey και συγγραφέα του βιβλίου "Tell Me What You Want", τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι ανάμεικτα.

"Ορισμένοι άνθρωποι ανέφεραν ότι η σεξουαλική τους ζωή βελτιώθηκε και ότι η σχέση με τον σύντροφό τους έγινε καλύτερη και πιο δυνατή από ποτέ", αναφέρει. "Ωστόσο, από την άλλη, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ερωτηθέντων έκανε λόγο για προκλήσεις στη σεξουαλική τους ζωή και τη σχέση με τον σύντροφό τους".

"Όσο περισσότερο αγχωμένοι είναι οι άνθρωποι, τόσο λιγότερη επιθυμία για σεξ έχουν" υποστηρίζει ο ερευνητής, Justin Lehmiller. PIXABAY

Η μελέτη, που βασίστηκε στις απαντήσεις περισσοτέρων από 2.000 ερωτηθέντων -το 75% των οποίων είναι Αμερικανοί και το υπόλοιπο 25% κατάγεται από άλλες χώρες-, μεταξύ των ηλικιών των 18 και 81 ετών, ξεκίνησε στα μέσα Μαρτίου.

Σχεδόν το 53% των συμμετεχόντων αυτοπροσδιορίζονταν ως ετεροφυλόφιλοι, σχεδόν το 20% ως αμφιφυλόφιλοι και οι υπόλοιποι ως: queer, πανσέξουαλ ή κάτι άλλο.

Ένα ποσοστό της τάξεως του 44% των συμμετεχόντων ανέφερε μείωση στην ποιότητα της σεξουαλικής τους ζωής μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, με το 30% εκ των οποίων κάνει λόγο για ελάττωση του ρομαντισμού στις σχέσεις τους.

Περίπου το 14% ανέφερε ότι η σεξουαλική τους ζωή βελτιώθηκε και το 23% ότι η σχέση τους με το σύντροφό τους καλυτέρευσε σε μεγάλο βαθμό.

Περισσότερο άγχος ισοδυναμεί με λιγότερο σεξ

Η μείωση της ποιότητας της σεξουαλικής ζωής κάποιου ανθρώπου συνήθως παρατηρείται σε περιόδους άγχους, σύμφωνα με τον ερευνητή Justin Lehmiller. "Όσο περισσότερο αγχωμένοι είναι οι άνθρωποι, τόσο λιγότερη επιθυμία για σεξ έχουν", εξηγεί.

Αυτό παρατηρείται ακόμα και όταν επαγγελματικά τα πηγαίνουν καλά. Για παράδειγμα ο Marcus Anwar, 31 ετών, που εργάζεται πολλές ώρες την ημέρα πάνω στην ιστοσελίδα του OhMy, που έχει να κάνει με διαφημίσεις, αισθάνεται πως η σχέση του με την κοπέλα του έχει επηρεαστεί αρνητικά από το ξέσπασμα του κορονοϊού. Καθώς τα πάντα άρχισαν να κινούνται στο διαδίκτυο, τα έσοδα της εταιρείας του τριπλασιάστηκαν, κάτι που σήμαινε ότι είχε λιγότερο χρόνο να διαθέσει για τη σχέση του.

"Υπάρχουν ημέρες που εργάζομαι 14 με 16 ώρες. Το να είμαι ελεύθερος τα Σαββατοκύριακα ανήκει πλέον στο παρελθόν", δήλωσε ο Anwar. "Όταν τελειώνω με τη δουλειά προσπαθώ να περνάω ποιοτικό χρόνο με την κοπέλα μου. Δυστυχώς όμως δέχομαι συνεχώς κλήσεις στο κινητό και πολλά email που πρέπει να απαντήσω, γεγονός που μου το κάνει πολύ δύσκολο να διαχωρίσω την εργασία από τον ελεύθερό μου χρόνο".

"Με τον Marcus είμαστε μαζί εδώ και πολλά χρόνια. Πλέον δεν αισθανόμαστε όπως κάποτε, που και οι δύο θέλαμε να κάνουμε σεξ", δήλωσε η 29χρονη κοπέλα του, Tiffany. "Κάποτε, όταν δεν είχαμε ένα εκατομμύριο πράγματα να μας ανησυχούν και να πρέπει να κάνουμε".

"Το να μιλάμε για το σεξ είναι δύσκολο"

Η Diana Wiley, θεραπεύτρια του σεξ και σύμβουλος γάμων και σχέσεων με έδρα το Σιάτλ, δήλωσε στο CNN ότι το να μιλάει κανείς για το σεξ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στον συγκεκριμένο τομέα, μπορεί να είναι δύσκολο.

"Μερικοί άνθρωποι είναι τόσο αγχωμένοι που απλώς έχουν κατεβάσει ρολά όσον αφορά το σεξ, δεν θέλουν καθόλου να ασχολούνται με το θέμα", υποστηρίζει η Wiley.

Ορισμένοι απολαμβάνουν πιο οικείο σεξ μετά την καραντίνα

Η αλήθεια είναι ότι δεν αποφάσισαν όλοι να κλειστούν και να αγνοήσουν σαν ενδεχόμενο την ερωτική συνεύρεση.

Ο Bob Curley από την Ρόδο με τη σύζυγό του, που πρόσφατα αποφάσισε να ξανασπουδάσει, είχαν συνηθίσει να λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι και να βρίσκονται μόνο τα βράδια.

"Στην αρχή, είχαμε τόσο άγχος με την πανδημία, που δεν σκεφτόμασταν καθόλου το ερωτικό", δήλωσε ο Curley στο CNN. "Αλλά οταν αρχίζαμε να το συνηθίζουμε, πραγματικά απολαμβάναμε τον έξτρα χρόνο που περνούσαμε μαζί".

Η επικοινωνία τους βελτιώθηκε μέσα και έξω από το υπνοδωμάτιο, ανέφερε.

"Μπορεί το σεξ να μην αυξήθηκε τόσο σε συχνότητα, αλλά σίγουρα σε επίπεδο οικειότητας", δήλωσε ο Curley, ο οποίος προσέθεσε ότι το ζευγάρι άρπαξε την ευκαιρία να πειραματιστεί σε αυτόν τον τομέα, κάτι που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έκανε.

Σύμφωνα με μελέτη του Kinsey, ένας στους πέντε ανθρώπους βρέθηκαν να δοκιμάζουν τουλάχιστον μία νέα δραστηριότητα όσον αφορά το σεξ, όπως η ανταλλαγή φωτογραφιών, το cyber sex και άλλα.

Όπως αποδεικνύεται η περίοδος της καραντίνας υπήρξε περίοδος σεξουαλικής επανάστασης για πολλούς ανθρώπους.

Εργένικη ζωή την περίοδο της πανδημίας

Για τους single ανθρώπους που ενδεχομένως να ήθελαν να γνωρίσουν κάποιον κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συχνά η αίσθηση της απομόνωσης συγκρούονταν με ανησυχίες για θέματα υγείας για τον κορονοϊό, σύμφωνα με την Jenni Skyler, θεραπεύτρια του σεξ και διευθύντρια του Intimacy Institute in Boulder, στο Κολοράντο.

"Είδα πολλούς ανθρώπους που το έλαβαν σαν μία ευκαιρία και χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο για να έρθουν σε επαφή με άλλους", δήλωσε.

Έτσι έκανε και η 34χρονη κάτοικος του Σαν Ντιεγκο, Jackie Bryant, η οποία παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιούσε εφαρμογές γνωριμιών, ωστόσο δεν συναντήθηκε με κανέναν από κοντά λόγω ανησυχιών που είχε για τον κορονοϊό. "Η πανδημία με έκανε να αναρωτηθώ σχετικά με το τι θέλω. Θα ρισκάρω τη ζωή μου για ένα one night stand; Όχι πια", είπε.

"Η συνολική εικόνα δείχνει ότι αυτή την περίοδο υπάρχουν περισσότερα προβλήματα και προκλήσεις", δήλωσε ο ερευνητής Justin Lehmiller. "Ωστόσο ένας αξιοσημείωτος αριθμός ανθρώπων τελικά, μάλλον παρουσίασε βελτίωση στην ερωτική τους ζωή".

