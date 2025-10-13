“Πούρα και σαμπάνια, ποιος νοιάζεται γι’ αυτά” – Ο Τραμπ βρήκε τρόπο να προκαλέσει μέσα στην Κνεσέτ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από το βήμα της Κνεσέτ να απονεμηθεί χάρη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και προκάλεσε αντιδράσεις ακόμα και τη μέρα που το Ισραήλ γιόρταζε την επιστροφή των ομήρων.

Aκόμα και σε μία κατ’ εξοχήν εορταστική ατμόσφαιρα, εν μέσω των πανηγυρισμών για την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα και το τέλος του διετούς πολέμου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατάφερε να προκαλέσει αντιδράσεις στο Ισραήλ.

Μία από τις κορυφαίες στιγμές της ημέρας ήταν όταν ο Τραμπ — κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κνεσέτ — απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ζητώντας του να απονείμει χάρη στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις κατηγορίες περί απάτης και δωροδοκίας.

«Δώσ’ του μια χάρη, έλα τώρα» είπε χαμογελώντας και δείχνοντας τον Νετανιάχου, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν από τους σπουδαιότερους ηγέτες εν καιρώ πολέμου». Η φράση προκάλεσε έκρηξη ενθουσιασμού από τους βουλευτές του Λικούντ και άλλους υποστηρικτές του στην αίθουσα, οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά το προσωνύμιό του: «Μπίμπι! Μπίμπι!».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Πούρα και σαμπάνια, ποιος στο καλό νοιάζεται γι’ αυτά;», αναφερόμενος στην κατηγορία ότι ο Νετανιάχου είχε λάβει ακριβά δώρα, όπως πούρα και σαμπάνια, από επιχειρηματίες του εξωτερικού.



«Ωραία, αρκετή ένταση για σήμερα, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο αμφιλεγόμενο», είπε. Τα σχόλια αυτά ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τη διάθεση του Τραμπ να εμπλακεί στα εσωτερικά του Ισραήλ — και να το κάνει με τον χαρακτηριστικά προκλητικό και αντιδιπλωματικό τρόπο του, προκειμένου να ενισχύσει έναν σύμμαχο.

Και, ναι, η πράξη θα ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενη στο Ισραήλ εάν ο Χέρτζογκ επιχειρούσε κάτι τέτοιο — και η δημόσια έκκληση του Τραμπ αιφνιδίασε πολλούς πιο παραδοσιακούς Ισραηλινούς, σημειώνει το POLITICO.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ κάλεσε να δοθεί χάρη στον Νετανιάχου ενόψει της δίκης του για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένης και της αποδοχής πολυτελών δώρων. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε κατηγορηθεί επισήμως το 2019, με ορισμένες από τις έρευνες που οδήγησαν στις διώξεις να χρονολογούνται από το 2015.

Η υπόθεση έχει αναβληθεί επανειλημμένα εξαιτίας νομικών τακτικισμών από την πλευρά του Νετανιάχου και των δικηγόρων του, αλλά και λόγω θεμάτων ασφαλείας και διπλωματίας στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Ορισμένοι αντίπαλοί του υποστήριξαν δημόσια, κατά τη διάρκεια του πολέμου, ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει την παράταση της σύγκρουσης ώστε να καθυστερήσει κάθε νομικό αντίκτυπο — καθώς η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί μόλις σιγήσουν τα όπλα.

“Θα ξεσπούσε ένα μνημειώδες σκάνδαλο”

Ο Νετανιάχου επιμένει ότι είναι αθώος, υποστηρίζοντας πως οι κατηγορίες εναντίον του αποτελούν μέρος μιας οργανωμένης συνωμοσίας της Αριστεράς που θέλει να ανατρέψει έναν δημοκρατικά εκλεγμένο δεξιό ηγέτη — το ίδιο ακριβώς επιχείρημα που έχει χρησιμοποιήσει και ο Τραμπ στις δίκες που αντιμετωπίζει.

Τον Ιούνιο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τις διώξεις σε βάρος του Νετανιάχου «πολιτικά υποκινούμενο θέατρο», υιοθετώντας πλήρως τη ρητορική του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα, έγραψε στο Truth Social: «Τέτοιο ΚΥΝΗΓΙ ΜΑΓΙΣΣΩΝ, για έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει τόσα πολλά, είναι αδιανόητο για μένα. Του αξίζει κάτι πολύ καλύτερο — και το ίδιο ισχύει για το Κράτος του Ισραήλ. Η δίκη του Μπίμπι Νετανιάχου πρέπει να ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ, ή να του δοθεί χάρη — σε έναν Μεγάλο Ήρωα».

Ωστόσο, αυτή τη φορά η έκκληση υπέρ του Νετανιάχου είχε εντονότερο συμβολικό φορτίο, καθώς έγινε κατά τη διάρκεια μιας ιστορικής στιγμής για την ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή και εκφωνήθηκε από το βήμα της Κνεσέτ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντιδράσεις των αντοπάλων του Νετανιάχου είναι σφοδρές. «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δοθεί χάρη στον Μπίμπι», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Όλμερτ, μιλώντας στο POLITICO.

«Η χάρη απονέμεται μόνο όταν ο κατηγορούμενος παραδέχεται την ενοχή του και ο Μπίμπι δεν θα το κάνει ποτέ», πρόσθεσε ο Όλμερτ. Αν ο Χέρτζογκ επιχειρούσε να του δώσει χάρη χωρίς ομολογία, «θα ξεσπούσε ένα μνημειώδες σκάνδαλο. Και πιθανότατα θα ακυρωνόταν από το Ανώτατο Δικαστήριο», είπε. Ο Όλμερτ έχει εκτίσει ο ίδιος ποινή φυλάκισης για δωροληψία και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης, κατηγορίες που συνδέονται με τη θητεία του ως δήμαρχος της Ιερουσαλήμ και ως υπουργός Εμπορίου. Είχε δεχθεί επαίνους από όλο το πολιτικό φάσμα επειδή παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος και από πρωθυπουργός μόλις ξεκίνησαν οι έρευνες. Στην ομιλία παραίτησής του είχε δηλώσει πως είναι «περήφανος που είναι πολίτης μιας χώρας όπου ένας πρωθυπουργός μπορεί να ερευνηθεί όπως κάθε άλλος πολίτης».

Ένας κεντρώος Ισραηλινός πολιτικός, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του ανέφερε πως η υπόθεση διαφθοράς κατά του Νετανιάχου αφορά πολύ περισσότερα από πούρα και σαμπάνια. Το να του δοθεί χάρη θα έθετε σε κίνδυνο το κράτος δικαίου στο Ισραήλ και θα πρόσθετε ακόμα περισσότερο δηλητήριο στο ήδη τοξικό και βαθιά πολωμένο πολιτικό κλίμα της χώρας, είπε ο ίδιος.

«Το Ισραήλ έχει ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, ο πρόεδρος δεν μπορεί να δώσει χάρη στον πρωθυπουργό χωρίς παραδοχή ενοχής και έκφραση μεταμέλειας. Δεν είναι κάτι νομικά εφικτό», πρόσθεσε.