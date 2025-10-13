Τα 3 κρίσιμα ερωτήματα μετά την ιστορική συμφωνία για τη Γάζα

Τα ερωτήματα που προκύπτουν για το μέλλον της Γάζας αλλά και την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, μετά τη συμφωνία.

Τις τελευταίες 24 ώρες, ο κόσμος έγινε μάρτυρας εξαιρετικών σκηνών με την απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα και την επανένωσή τους με τις οικογένειές τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε επίσης στην ισραηλινή Κνεσέτ, λέγοντας ότι η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την «ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής», προτού οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρωθούν στην Αίγυπτο για να συζητήσουν τις επόμενες φάσεις του σχεδίου 20 σημείων του για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη και την αποκατάσταση της Γάζας.

Καθώς όλα αυτά εξελίσσονται, το CNN, σε ανάλυσή του, επικεντρώνεται σε τρία βασικά ερωτήματα:

1. Τι θα κάνει η Χαμάς;

Μαχητές της Χαμάς AP Photo/Abdel Kareem Hana

Στην τελευταία συμφωνία ανταλλαγής, η Χαμάς χρησιμοποίησε την εκεχειρία για να ξαναπάρει τον έλεγχο της Γάζας, να εξοντώσει αντιφρονούντες Παλαιστίνιους και να χρησιμοποιήσει τους ομήρους ως όπλο προπαγάνδας. Αυτό έθεσε σε κίνδυνο κάθε ελπίδα να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός που υπήρχε νωρίτερα φέτος σε μια μακροπρόθεσμη ανακωχή. Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, «φαίνεται να επαναλαμβάνει το ίδιο μοτίβο», καθώς υπάρχουν ήδη μαρτυρίες για νέες συλλήψεις Παλαιστινίων στους δρόμους.

Ωστόσο, αυτή τη φορά τα δεδομένα είναι διαφορετικά: η νέα συμφωνία επιτρέπει στις ισραηλινές δυνάμεις να διατηρήσουν παρουσία σε πάνω από τη μισή Γάζα, ενώ για πρώτη φορά προβλέπει τη συμμετοχή ξένων στρατιωτικών δυνάμεων που θα εγγυώνται ότι η Χαμάς δεν θα μπορέσει να επιστρέψει εκεί. Η συμφωνία έχει ευρύτερη στήριξη από τα περισσότερα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη, ενώ προβλέπει ρητά τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Αν η οργάνωση επιλέξει ξανά να στραφεί κατά αμάχων, ο χώρος ελιγμών της θα είναι περιορισμένος. Όπως σημειώνει το CNN, η ανοικοδόμηση της Γάζας δεν μπορεί να ξεκινήσει αν η Χαμάς συνεχίσει να διεκδικεί εξουσία με τη βία.

2. Δημιουργούνται ενδιάμεσες πολιτικές και στρατιωτικές δομές;

Η επιτυχία της συμφωνίας εξαρτάται από τη γρήγορη σύσταση προσωρινού μηχανισμού ασφάλειας και διακυβέρνησης για τη Γάζα. Αν αυτοί οι θεσμοί δεν στηθούν, τότε το σχέδιο Τραμπ έχει σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας. Αν όχι, η Χαμάς μπορεί σταδιακά να ανακτήσει την εξουσία με τη βία, κάτι που θα καταστρέψει κάθε ελπίδα για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη ή την ανασυγκρότηση της Γάζας.

Το ερώτημα είναι ποια κράτη θα στείλουν στρατεύματα στη νέα ειρηνευτική δύναμη και αν μπορεί να δημιουργηθεί ενδιάμεση αρχή διακυβέρνησης χωρίς να βυθιστεί η διαδικασία σε μήνες διαμάχης. Θετικό θεωρείται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη ενεργοποιήσει το Central Command, τοποθετώντας δυνάμεις εκτός Γάζας για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα μπουν στη Γάζα, υπογραμμίζει το CNN, αλλά θα έχουν καίριο ρόλο στη συγκέντρωση διεθνών συνεισφορών και στον συντονισμό της αποστολής. Στο πολιτικό σκέλος, το ποιοι Παλαιστίνιοι θα συμμετάσχουν στον προσωρινό φορέα είναι εσωτερικό τους ζήτημα· χωρίς όμως ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ, η διαδικασία μπορεί να εκτραπεί σε αδιέξοδο, αφήνοντας κενό εξουσίας που θα εκμεταλλευθεί η Χαμάς.

3. Υπάρχει βιώσιμο σχέδιο ανασυγκρότησης;

A displaced Palestinian man carries his belongings as he walks past destroyed buildings in the heavily damaged Sheikh Radwan neighborhood in Gaza City, Saturday, Oct. 11, 2025, after Israel and Hamas agreed to a pause in their war and the release of the remaining hostages. (AP Photo/ Abdel Kareem Hana AP

Η ανοικοδόμηση της Γάζας υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει δεκαετίες και θα κοστίσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ΗΠΑ είχαν οργανώσει κάτι παρόμοιο πριν από δέκα χρόνια για τη Μοσούλη στο Ιράκ, αλλά η Γάζα είναι ακόμη πιο περίπλοκη περίπτωση: κάτω από το έδαφος της εκτείνονται πάνω από 300 μίλια σηράγγων, αποτέλεσμα 20ετούς υπόγειας κατασκευής από τη Χαμάς.

Η ανασυγκρότηση απαιτεί παγκόσμια συμμαχία, υπό αμερικανική ηγεσία, με συμμετοχή Παλαιστινίων ανεξάρτητων από τη Χαμάς και χρηματοδότηση από αραβικά και δυτικά κράτη. Η Σύνοδο Κορυφής στο Κάιρος αποτελεί το πρώτο βήμα συντονισμού. Θα κριθεί από τις δεσμεύσεις πόρων και από το κατά πόσο θα υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης.

Όπως προειδοποιεί η ανάλυση του CNN, αν η Χαμάς διατηρήσει τον έλεγχο των περιοχών βόρεια της γραμμής του Ισραήλ, τότε η ίδια θα αποτελέσει το κύριο εμπόδιο για την ανοικοδόμηση — καμία χώρα δεν θα επενδύσει στη Γάζα όσο υπάρχει κίνδυνος επανόδου της.