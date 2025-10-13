Ισραήλ: Οι πρώτες φωτογραφίες των ομήρων μετά την απελευθέρωση

Δόθηκαν στην δημοσιότητα οι φωτογραφίες των πρώτων ομήρων που απελευθερώθηκαν από την Χαμάς.

Οι Ισραηλινοί, σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, υποδέχτηκαν τους ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς τη Δευτέρα (13/10).

Οι όμηροι επέστρεψαν στο Ισραήλ και συναντήθηκαν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Τόσο το γραφείο τύπου της Κυβέρνησης Ισραήλ όσο και διεθνή πρακτορεία έδωσαν στο φως της δημοσιότητας φωτογραφίες κάποιων ομήρων.

Δείτε τις φωτογραφίες των ομήρων

Gali Berman Israel's Government Press Office via AP

Gali και Ziv Berman Government Press Office via AP

Guy Gilboa-Dalal Israel's Government Press Office via AP

Eitan Mor AP Photo Ariel Schalit

Ziv Berman AP Photo Leo Correa

Ισραηλινός όμηρος που απελευθερώθηκε, χαιρετά από το παράθυρο ελικοπτέρου AP Photo Francisco Seco

Ziv Berman AP Photo Leo Correa

Ο Ziv Berman, όμηρος που απελευθερώθηκε , μιλά με μέλη της IDF IDF via AP

Πλέον με κάθε επισημότητα, έχουν επιστρέψει και οι 20 όμηροι. Η απελευθέρωση τους έγινε σε δύο φάσεις.

Αρχικά, αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρώτοι επτά περίπου στις 8:00 το πρωί (Ώρα Ελλάδος). Αυτοί ήταν οι Ματάν Άνγκρεστ, τα αδέλφια Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, Αλόν Οχελ, Ειτάν Μορ, Ομρι Μιράν και Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι πέρασαν τα σύνορα στο Ισραήλ μετά από 738 ημέρες αιχμαλωσίας από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον στρατό.

Αργότερα, λίγο πριν τις 11 το πρωί και οι υπόλοιποι 13 όμηροι βρισκόταν στα χέρια του Ερυθρού Σταυρού που ήταν εκεί για να τους παραλάβουν.

Με την ολοκλήρωση της απελευθέρωσής τους το γύρω του διαδικτύου κάνουν βίντεο των ομήρων που καταφέρνουν να επανενωθούν με τις οικογένειες τους.

Ενώ και το Ισραηλινό Γραφείο Τύπου με τη σειρά του τους καλωσόρισε μέσω του λογαριασμού του στο X.