Προειδοποίηση του ΔΝΤ: “Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα” στην παγκόσμια οικονομία

Η επικεφαλής του ΔΝΤ προειδοποίησε για τους αυξανόμενους κινδύνους της παγκόσμιας οικονομίας, τονίζοντας ότι η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα.

Σοβαρή προειδοποίηση για τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία εξέδωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δηλώνοντας ότι «η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα».

Όπως ανέφερε, «ζώνη ασφαλείας» είναι το μόνο που μπορεί να σκεφτεί κανείς για το μέλλον, καθώς οι γεωπολιτικές και οικονομικές πιέσεις συνεχώς αυξάνονται.

Ενόψει των ετήσιων συναντήσεων του ΔΝΤ την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον, η Γκεοργκίεβα επισήμανε ότι η παγκόσμια οικονομία παρουσίασε εκπληκτική ανθεκτικότητα παρά τον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ, ο οποίος έθεσε σε κίνδυνο τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με πολλές χώρες.

Παρά τις ανησυχίες για την οικονομική πορεία των ΗΠΑ, η Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι η χώρα φαίνεται να αποφεύγει την ύφεση, ενώ η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να επιβραδυνθεί «μόνο ελαφρώς φέτος και την επόμενη χρονιά».

Ωστόσο, η ίδια επισήμανε τα αυξανόμενα σημάδια πίεσης, όπως η ραγδαία άνοδος της τιμής του χρυσού, που έφτασε τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, ενδυναμώνοντας την ανησυχία των επενδυτών, και την εξαιρετικά υψηλή αποτίμηση των αμερικανικών μετοχών.

Προειδοποίηση για “δοκιμή” ανθεκτικότητας

Η επικεφαλής του ΔΝΤ προειδοποίησε ότι η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας δεν έχει δοκιμαστεί πλήρως και ότι υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια ότι αυτή η δοκιμασία μπορεί να έρθει σύντομα. Αν και οι χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένουν ήρεμες, η Γκεοργκίεβα υπογράμμισε ότι αυτή η «ηρεμία» κρύβει -αλλά δεν αναχαιτίζει- μια σειρά από «μαλακές τάσεις» που ήδη καταγράφονται στην οικονομία.

«Η ιστορία μάς δείχνει ότι αυτή η συναισθηματική κατάσταση μπορεί να αλλάξει ξαφνικά», δήλωσε, υπενθυμίζοντας την αιφνίδια ανατροπή του κλίματος στις αγορές στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τη Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, οι εκρηκτικές αποτιμήσεις για τις «επτά μεγάλες» τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ, όπως η Nvidia και η Tesla του Ίλον Μασκ, είναι παρόμοιες με την υπερβολική αποτίμηση που είδαμε κατά την εποχή της «φούσκας» dotcom στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Η ίδια επισήμανε ότι αν σημειωθεί μια απότομη διόρθωση στην αγορά, η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά, εκθέτοντας τις ευάλωτες χώρες και επιδεινώνοντας τις συνθήκες για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Αναφερόμενη στις πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι μεγάλες οικονομίες, η Γκεοργκίεβα προέτρεψε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες ανισορροπίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για δράση από τις ΗΠΑ προκειμένου να μειώσουν το δημόσιο χρέος.

Οι περικοπές φόρων του Τραμπ, που στόχευσαν στα υψηλά εισοδήματα, αναμένεται να προσθέσουν πάνω από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια στο δημόσιο χρέος της χώρας, με την πρόεδρος του ΔΝΤ να επισημαίνει ότι παρά την αύξηση των εσόδων από τους δασμούς, το δημόσιο χρέος παραμένει ανησυχητικά υψηλό.

Όπως γράφει ο Guardian, η Γκεοργκίεβα, απευθυνόμενη στην Κίνα, ζήτησε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και θα αυξήσουν τις καταναλωτικές δαπάνες, τονίζοντας ότι οι «ιδιωτικές αποταμιεύσεις» στην Κίνα παραμένουν πολύ υψηλές.

Παράλληλα, η ίδια κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε άμεσες δράσεις και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. «Είναι καιρός για δράση», είπε, τονίζοντας ότι πρέπει να απομακρυνθούν τα εμπόδια στις αγορές εργασίας, εμπόδια στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, στην ενέργεια και τα οικονομικά.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ τόνισε επίσης την αυξανόμενη απογοήτευση των πολιτών σε πολλές χώρες του κόσμου, ειδικά των νέων, οι οποίοι βγαίνουν στους δρόμους και απαιτούν καλύτερες ευκαιρίες.

«Από τη Λίμα και τη Ραμπάτ, από το Παρίσι και τη Ναϊρόμπι, μέχρι το Κατμαντού και την Τζακάρτα, όλοι απαιτούν καλύτερες ευκαιρίες», δήλωσε, υπενθυμίζοντας ότι η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα επηρεάζει τις ζωές πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.