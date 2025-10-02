Πρωτοβουλία της Συνηγόρου του Παιδιού για τα παιδιά στη Γάζα: Επιβάλλεται η κινητοποίηση των αρχών

Τα παιδιά της Γάζας για τα οποία υπάρχουν ήδη αποφάσεις επανένωσης πρέπει να μεταφερθούν άμεσα στην Ευρώπη.

Μετά από πρόταση της Συνηγόρου του Παιδιού, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού απέστειλε επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα παιδιά της Γάζας.

Σύμφωνα μ’ αυτή οι αρμόδιες αρχές (για την Ελλάδα το Υπουργείο Εξωτερικών) θα πρέπει να κινητοποιηθούν ώστε τα παιδιά της Γάζας να μεταφερθούν σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η Συνήγορος του Παιδιού, Θεώνη Κουφονικολάκου τόνισε τα εξής: “Είμαι ευγνώμων που το Bureau του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC), έκανε δεκτή την πρότασή μας κι έτσι σήμερα εστάλη ανοιχτή επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα παιδιά τα οποία παραμένουν παγιδευμένα στη Γάζα, ενώ έχουν εκδοθεί αποφάσεις επανένωσης με τις οικογένειές τους στις χώρες μας, που επιβάλλουν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Τα παιδιά στη Γάζα περιβάλλονται αυτή τη στιγμή, μόνο από θάνατο και καταστροφή.

Σύμφωνα με τη UNICEF, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση για τις «ασύλληπτες φρικαλεότητες» εκεί, περισσότερα από 50.000 παιδιά έχουν αναφερθεί ότι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από τον Οκτώβριο του 2023. Πάνω από το 92% των σπιτιών έχουν καταστραφεί. Σχολεία, νοσοκομεία, παιδικές χαρές και βασικές υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν κατεδαφιστεί. Τα παιδιά είναι εκτοπισμένα, τραυματισμένα ή μόνιμα ανάπηρα, χωρισμένα από τις οικογένειές τους ή ορφανά.

Βασικοί πόροι επιβίωσης – νερό, τροφή, ηλεκτρικό ρεύμα και ιατρική περίθαλψη – έχουν αποκλειστεί σκόπιμα. Ένας αυξανόμενος αριθμός παιδιών υποφέρει από οξύ υποσιτισμό και έλλειψη πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη. Η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού υπογράμμισε, για άλλη μια φορά, ότι ο λιμός έχει πλέον κυριεύσει τη Γάζα και επανέλαβε την προειδοποίηση ότι, χωρίς άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, πολλά περισσότερα παιδιά θα πεθάνουν.

Είναι σημαντικό να φέρουμε τα παιδιά γρήγορα στην ασφάλεια και τη θαλπωρή των οικογενειών τους αλλά είναι πιο σημαντικό να σταματήσει η επίθεση σε βάρος τους. Θυμίζω εδώ -ώστε να αποφύγουμε και τα παιχνίδια με τις λέξεις- ότι η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, έχει ήδη καταλήξει με επίσημη έκθεσή της (Σεπτέμβριος 2025) στο ότι “το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας”, γεγονός που καθιστά την άμεση ανταπόκρισή μας ακόμη πιο επιτακτική ώστε να προστατευθεί το δικαίωμα όλων αυτών των παιδιών στη ζωή”.