Rage Against the Machine: Σταθμός έπαιζε το Killing in the Name επί δέκα ώρες - Ο λόγος

Ήταν πρωί της Τετάρτης 29/6, όταν οι Kevin Lim και Sonia Sidhu, παραγωγοί του ραδιοφωνικού σταθμού Kiss Radio 104.9 στο Βανκούβερ του Καναδά, κάθισαν -όπως κάθε καθημερινή για διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας- στις καρέκλες τους, για να 'πιάσουν' δουλειά. Η εκπομπή τους ήταν τετράωρη. Αυτήν την ημέρα, έμειναν στο στούντιο για δέκα ώρες -κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τη διοίκηση.

Την τελευταία εβδομάδα ήταν εκτός αέρα. Είχαν ενημερώσει μέσω του λογαριασμού του σταθμού στο Twitter πως θα επέστρεφαν την Τετάρτη 25/6 “με σημαντικά νέα”.

Mετά τις καλημέρες, άρχισε να ακούγεται αυτό.

Όταν τελείωσε το τραγούδι, δεν άνοιξαν τα μικρόφωνα των παραγωγών. Αντ' αυτού, ακούστηκε από την αρχή το Killing in the Name των Rage Against the Machine, κάτι που συνέβη -δίχως διακοπή- για ώρες. Κάποιες φορές δέχονταν 'παραγγελιές' των ακροατών. Ό,τι και αν ζητούσαν, ακουγόταν το ίδιο τραγούδι.

Όταν ένας τους ζήτησε το Killing in the Name (!) του είπαν “μείνε κοντά μας, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσουμε να το βάλουμε”. Καταλάβατε πως το έβαλαν αμέσως.

Έως τις 12 το μεσημέρι, το τραγούδι είχε ακουστεί δεκάδες φορές. Για την ακρίβεια, ακουγόταν για δέκα ώρες. Προφανώς και ουκ ολίγοι ακροατές είχαν τηλεφωνήσει, για να μάθουν τι έχει γίνει. Ο άνθρωπος που απαντούσε στις κλήσεις, συστηνόταν ως “Apollo” (ναι, από το Rocky) και όσο και αν επέμεναν οι φίλοι, αρνούνταν να εξηγήσει τα της 'λούπας'. Αρκείτο στο “δεν μου επιτρέπεται να πω τι γίνεται. Είμαι μόνο ένας τύπος που είναι στο στούντιο και φροντίζει ώστε να ακούγεται back to back το συγκεκριμένο τραγούδι. Αλήθεια, σας αρέσει;”.

Προφανώς και πολλοί άρχισαν να κάνουν τις ερωτήσεις που δεν απαντούσε ο “Apollo” στο Twitter και σε άλλα social media, ενώ οι παραγωγοί δέχονται 'παραγγελιές' από τους ακροατές τους -αλλά πάντα έβαζαν το ίδιο τραγούδι.

Στους στίχους αναφέρεται το “F*** you, I won’t do what you tell me!”, με τους παραγωγούς να βάζουν την πιο ευγενική έκδοση του τραγουδιού. Μετά το μεσημέρι, ενημέρωσαν μέσω των σελίδων τους στα social media πως απολύθηκαν. “Ο KiSS αλλάζει και δυστυχώς ενημερωθήκαμε ότι δεν θα είμαστε μέρος αυτού του νέου κεφαλαίου. Αν και έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα, θέλουμε να εκφράσουμε αυτό που κυριαρχεί: είναι η ευγνωμοσύνη. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, εσάς τους ακροατές, τους νέους φίλους. Νιώθουμε ευγνώμονες σε όσους μας βάλατε στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητα σας. Ήταν τα πάντα για εμάς, ο χρόνος που μας δώσατε”.

Δεν είπαν λέξη για το λόγο της εμμονής τους στη δημιουργία των Rage Against the Machine, με πολλούς να υποθέτουν ότι διαμαρτυρήθηκαν με αυτόν τον τρόπο για τις απολύσεις που είχε κάνει η εταιρία στην οποία ανήκει ο ραδιοφωνικός σταθμός (Rogers Sports and Media).

