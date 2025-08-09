Ρωσία: Ανακοίνωσε ότι κατέλαβε ένα ακόμη χωριό στην ανατολική Ουκρανία

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν ένα ακόμη χωριό στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με το TASS. Τηλεφωνική επικοινωνία του Ζελένσκι με τον Στάρμερ για τον πόλεμο και τη Ρωσία.

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έντονες διεργασίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την επίτευξη εκεχειρίας, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε στο Σάββατο (09/08) ότι οι δυνάμεις του πήραν τον έλεγχο του χωριού Γιαμπλούνιβκα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Στο μεταξύ, Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι μίλησε σήμερα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας ότι μοιράζονται τις ίδιες απόψεις για τον κίνδυνο από το σχέδιο της Ρωσίας “για τον περιορισμό των πάντων στη συζήτηση για το αδύνατο”.

Ο Ζελένσκι πραγματοποίησε μία σειρά τηλεφωνημάτων κατά τις προηγούμενες ημέρες με τους συμμάχους του Κιέβου.

Τα τηλεφωνήματα αυτά έγιναν μετά από την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα και την ανακοίνωση μιας προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου.