Ρωσία: Κλιμακώνει τις επιθέσεις σ’ όλη τη γραμμή του μετώπου με την Ουκρανία

Περισσότερα ουκρανικά εδάφη επιχειρεί να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός τις τελευταίες ημέρες.

Ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επίθεση κατά μήκος σχεδόν όλης της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία και διατηρούν τη «στρατηγική πρωτοβουλία», δήλωσε το Σάββατο ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας.

«Η κοινή ομάδα στρατευμάτων συνεχίζει μια αδιάκοπη επίθεση κατά μήκος σχεδόν ολόκληρης της γραμμής του μετώπου», είπε ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ σε ένα μήνυμα προς τους υπαρχηγούς του που έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. «Αυτήν τη στιγμή, η στρατηγική πρωτοβουλία έγκειται ολοκληρωτικά στις ρωσικές δυνάμεις».

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ουκρανικών πόλεων πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζει μια επίθεση στο ανατολικό τμήμα, επιχειρώντας να καταλάβει περισσότερα εδάφη στον πόλεμο στην Ουκρανία, που διαρκεί ήδη τρεισήμισι χρόνια.

Ρωσικές επιθέσεις εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Κίεβου, σκότωσαν την Πέμπτη τουλάχιστον 25 ανθρώπους και τραυμάτισαν 38, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο στην Αλάσκα, μια συνάντηση που η Ουάσιγκτον ήλπιζε ότι θα δώσει ώθηση στις προσπάθειές του να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Γκεράσιμοφ είπε πως η Ρωσία διεξήγαγε 76 στοχευμένες επιθέσεις εναντίον ουκρανικών στρατιωτικο-βιομηχανικών εγκαταστάσεων αυτήν την άνοιξη και το καλοκαίρι, εστιάζοντας στην καταστροφή τοποθεσιών όπου πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη παράγονται.