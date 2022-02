Σάλι Κέλερμαν: Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια και ηθοποιός

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και συγγραφέας Σάλι Κέλερμαν πέθανε την Πέμπτη (24/02) σε ηλικία 84 ετών στο Γούντλαντ Χιλς.

Η Σάλι Κέλερμαν ήταν υποψήφια για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου ως Μάργκαρετ «Hot Lips» Χούλιχαν στην ταινία μεγάλου μήκους "MASH" του Ρόμπερτ Άλτμαν.

Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεών της, Άλαν Άικλερ επιβεβαίωσε τον θάνατό της και η κόρη της Κλερ πρόσθεσε ότι έπασχε από άνοια τα τελευταία πέντε χρόνια.

Γεννημένη στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια, η Κέλερμαν είχε έναν αξέχαστο ρόλο στο τρίτο επεισόδιο της σειράς «Star Trek», «Where No Man Has Gone Before» στο οποίο υποδύθηκε τη δρ. Ελίζαμπεθ Ντένερ.

Η μητέρα της ήταν καθηγήτρια πιάνου και ο πατέρας της στέλεχος της Shell Oil.

Ενώ φοιτούσε στο λύκειο του Χόλιγουντ, πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ Meet Me in St. Louis και έδωσε ένα demo στον ιμπρεσάριο της τζαζ Νόρμαν Γκραντζ. Της πρότεινε συμβόλαιο για ηχογράφηση δίσκου στη Verve, αλλά, μόλις 18 ετών, το απέρριψε.

Το 1957 έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο στην ταινία του Σάμιουελ Ζ. Άρκοφ «Reform School Girl».

Είχε έναν ρόλο στη θεατρική παράσταση του Τρούμαν Καπότε «Breakfast at Tiffany’s», η οποία δεν είχε μεγάλη διάρκεια και πέρασε από ακρόαση για τον ρόλο της Μάργκαρετ Χούλιχαν στην ταινία MASH.

Η Σάλι Κέλερμαν συμμετείχε, μεταξύ πολλών άλλων, στις ταινίες The Boston Strangler (1968), The April Fools (1969), Slither (1973), Lost Horizon (1973), Welcome to L.A. (1976), The Big Bus (1976), Foxes (1980), Blake Edwards’ That’s Life! (1986), All’s Fair (1989) και Boynton Beach Club (2005).

Ακολούθησε και καριέρα στο τραγούδι και το 1972 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, Roll With the Feelin.

«Λατρεύω την υποκριτική… αλλά το όνειρό μου είναι να κάνω δύο μωρά και να κάνω ένα άλμπουμ τον χρόνο, ίσως και μια ταινία το χρόνο» είχε δηλώσει το 1973. «Δεν θέλω να μην κάνω κανένα από τα δύο».

Το δεύτερο άλμπουμ της, Sally, κυκλοφόρησε το 2009.

Τα απομνημονεύματά της «Read My Lips: Stories of a Hollywood Life» εκδόθηκαν το 2013.

