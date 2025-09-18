Σάλος και παρέμβαση Ομπάμα για τη διακοπή του Jimmy Kimmel Live! – “Φίμωση και εκφοβισμός”

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα καταγγέλλει κυβερνητική παρέμβαση μετά την απόφαση του ABC να αποσύρει τον Τζίμι Κίμελ από τον αέρα. Καλλιτέχνες, οργανώσεις και πολιτικοί μιλούν για επικίνδυνη λογοκρισία.

Η απόφαση του ABC να κατεβάσει την εκπομπή Jimmy Kimmel Live! από τον αέρα μετά τα σχόλια του παρουσιαστή για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κίνηση ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, προειδοποίησε δημόσια ότι η άδεια εκπομπής θα μπορούσε να ανακληθεί για σταθμούς που μεταδίδουν «σκουπίδια», αν και δεν συνέδεσε άμεσα τα σχόλια με τη δολοφονία του Κερκ. Η εταιρεία Nexstar, που διαθέτει δεκάδες τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να προβάλλει την εκπομπή για το «προσεχές μέλλον», με αποτέλεσμα το ABC να προχωρήσει τελικά στην πλήρη αναστολή.

Στο επίκεντρο της θύελλας βρέθηκε η κριτική του Κίμελ, ο οποίος από τη Δευτέρα καταδίκασε τη βία, αλλά ταυτόχρονα κατηγόρησε το κίνημα MAGA ότι εργαλειοποιεί τον θάνατο του Κερκ για μικροπολιτικά οφέλη.

Μετά την διακοπή μετάδοσης της εκπομπής ακολούθησε θύελλα αντιδράσεων, με πιο ηχηρή εκείνη του Μπαράκ Ομπάμα. Ο πρώην πρόεδρος, που σπάνια παρεμβαίνει σε τρέχουσες πολιτικές διαμάχες, χαρακτήρισε την απόφαση «κυβερνητικό εξαναγκασμό» από αξιωματούχους της διοίκησης Τραμπ. «Μετά από χρόνια παραπόνων για την “cancel” κουλτούρα, η σημερινή κυβέρνηση την έχει αναγάγει σε ένα νέο και επικίνδυνο επίπεδο, απειλώντας συστηματικά με ρυθμιστικά μέτρα τα ΜΜΕ εκτός αν φιμώσουν ή απολύσουν όσους δημοσιογράφους και σχολιαστές δεν τους είναι αρεστοί», έγραψε ο Ομπάμα. Και πρόσθεσε: «Αυτό είναι ακριβώς το είδος της κυβερνητικής παρέμβασης που το Πρώτο Τροπολόγημα έχει σχεδιαστεί να αποτρέπει – και τα ΜΜΕ οφείλουν να αρχίσουν να αντιστέκονται αντί να υποκύπτουν».

Σφοδρές αντιδράσεις από καλλιτέχνες, πολιτικούς και οργανώσεις

Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, μιλώντας στον Σον Χάνιτι του Fox News, χαρακτήρισε την απόφαση των Nexstar και Sinclair «πρωτοφανή» και την υπερασπίστηκε. Κατηγόρησε μάλιστα τους παρουσιαστές των late-night shows, μεταξύ αυτών και τον Κίμελ, ότι έχουν μετατραπεί από «γελωτοποιοί της αυλής» σε «κληρικούς της αυλής που επιβάλλουν μια πολύ στενή πολιτική ιδεολογία».

Η Άννα Γκόμεζ, η μοναδική Δημοκρατική στο διοικητικό συμβούλιο της FCC, επέκρινε τις δηλώσεις του Καρ, γράφοντας στην πλατφόρμα X: «Μια αδικαιολόγητη πράξη πολιτικής βίας από ένα διαταραγμένο άτομο δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για λογοκρισία ή έλεγχο».

Η Γκόμεζ πρόσθεσε: «Αυτή η κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο το βάρος της κρατικής εξουσίας για να καταπνίξει νόμιμες εκφράσεις».

Το Σωματείο Παραγωγών της Αμερικής δήλωσε στο Instagram: «Η ελευθερία του λόγου είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατία μας. Είναι το ζωτικό στοιχείο της βιομηχανίας μας.

Η τηλεόραση late-night υπήρξε για χρόνια χώρος σάτιρας και σχολιασμού που συμβάλλει στον εθνικό διάλογο. Πιστεύουμε ότι η καλλιτεχνική έκφραση είναι αναγκαία και ότι οι κριτικές φωνές δεν πρέπει να φιμώνονται».

AP

Η Ένωση Σεναριογράφων Αμερικής (WGA), το συνδικάτο των σεναριογράφων του Χόλιγουντ, καταδίκασε την απόφαση να κατέβει ο Κίμελ από τον αέρα, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ελευθερίας του λόγου.

«Ντροπή σε όσους στην κυβέρνηση ξεχνούν αυτή τη θεμελιώδη αλήθεια», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ χαρακτήρισε το βράδυ της Τετάρτης τις απολύσεις σχολιαστών και την ακύρωση εκπομπών «συντονισμένες» και «επικίνδυνες», κατηγορώντας το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ότι «δεν πιστεύει στην ελευθερία του λόγου. Σας λογοκρίνουν σε πραγματικό χρόνο».

Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζ.Μπ. Πρίτζκερ, υπογράμμισε ότι «αυτό που διακυβεύεται είναι η ελευθερία του λόγου», κατηγορώντας την κυβέρνηση Τραμπ ότι χρησιμοποιεί «την ισχύ του κράτους για να χτυπήσει όποιον την επικρίνει – και σε αυτή την περίπτωση, τον Τζίμι Κίμελ».

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, είπε ότι «όλοι, σε όλο το πολιτικό φάσμα, πρέπει να μιλήσουν για να σταματήσει αυτό που συμβαίνει στον Τζίμι Κίμελ».

Ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι τόνισε ότι πρόκειται πιθανότατα για την αρχή μιας καμπάνιας «που θα χρησιμοποιήσει τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ως πρόσχημα ώστε ο Λευκός Οίκος να εξουδετερώσει τους επικριτές και τους πολιτικούς αντιπάλους του Τραμπ». Ο Ρο Κάνα, επίσης Δημοκρατικός, σημείωσε ότι «αυτή ίσως είναι η πρώτη κυβέρνηση που καθιστά την κωμωδία παράνομη».

Ο ηθοποιός Μπεν Στίλερ είπε ότι η απόφαση «δεν είναι σωστή», ενώ ο κωμικός Μάικλ Κόστα δήλωσε: «Αυτή είναι μια σοβαρή στιγμή στην αμερικανική ιστορία. Τα τηλεοπτικά δίκτυα ΠΡΕΠΕΙ να αντισταθούν. Είναι απόλυτη ανοησία».

Η κωμικός Γουάντα Σάικς σημείωσε σε βίντεο ότι ο Τραμπ «δεν έλυσε τον πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε τη Γάζα, αλλά κατάφερε να τελειώσει την ελευθερία του λόγου μέσα στον πρώτο του χρόνο».

Η Τζιν Σμαρτ, πρωταγωνίστρια της σειράς Hacks, έγραψε στο Instagram ότι ήταν «τρομοκρατημένη» από την απόφαση: «Αυτό που είπε ο Τζίμι ήταν ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ λόγος, όχι λόγος μίσους. Οι άνθρωποι φαίνεται να θέλουν να προστατεύουν την ελευθερία του λόγου μόνο όταν εξυπηρετεί την ατζέντα τους».

Ο κωμικός Πολ Σιρ ανήρτησε πρόσφατο απόσπασμα από το Fox, όπου ο σχολιαστής Μπράιαν Κιλμίιντ ζητούσε να σκοτώνονται ψυχικά ασθενείς και άστεγοι, γράφοντας: «Δηλαδή ο Κίμελ κόβεται για τα σχόλιά του, αλλά αυτό είναι αποδεκτό;».

Ο κωμικός Μάικ Μπιρμπίλια τόνισε: «Αν είσαι κωμικός και δεν καταγγείλεις το παραλογισμό του να κατεβάζουν τον Κίμελ, μην ξαναμιλήσεις για ελευθερία του λόγου».

Ο πολιτικός σχολιαστής του MSNBC Κρις Χέιζ χαρακτήρισε την απόφαση «την πιο άμεση επίθεση στην ελευθερία του λόγου από κυβερνητικούς φορείς που έχω δει στη ζωή μου».

Ο ηθοποιός Ντόμινικ Μόναγκαν, που γνωρίζει τον Κίμελ πάνω από 20 χρόνια, δήλωσε «σοκαρισμένος»: «Πρώτα ο Κολμπέρ, τώρα ο Τζίμι. Ελέγχεις τα ΜΜΕ και ελέγχεις τον λαό. Σοκαριστικό».

Ο ίδιος ο Κίμελ, στο μονόλογό του τη Δευτέρα, είπε ότι «το σαββατοκύριακο αγγίξαμε νέα χαμηλά, με τη συμμορία των Maga να προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει τον δολοφόνο του Κερκ ως κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι, και να κερδίσει πολιτικούς πόντους από το γεγονός».

Η ABC, που μεταδίδει την εκπομπή του από το 2003, αντέδρασε άμεσα όταν η Nexstar ανακοίνωσε ότι θα την αποσύρει, υποστηρίζοντας ότι τα σχόλια του Κίμελ ήταν «προσβλητικά και αναίσθητα σε μια κρίσιμη στιγμή για τον εθνικό πολιτικό διάλογο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαιρέτισε την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την «υπέροχη είδηση για την Αμερική».

Η οργάνωση Foundation for Individual Rights and Expression δήλωσε ότι το χρονικό σημείο της απόφασης, αμέσως μετά τις δηλώσεις του Καρ, «τα λέει όλα».

Η οργάνωση Truth Wins Out μίλησε για «δεξιά σταυροφορία» που έχει μετατρέψει την αγανάκτηση σε όπλο φίμωσης και εκφοβισμού των ΜΜΕ: «Πρόκειται για έναν νέο Μακαρθισμό που επεκτείνει τα όρια της “woke” κουλτούρας σε πρωτόγνωρες διαστάσεις. Ψυχραίνει τον ελεύθερο Τύπο και τιμωρεί όσους λένε την αλήθεια».