Σάλος στην Τουρκία: Διαρροή βίντεο για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν – “Πήραμε τα @@ μας”

Η διαρροή συνομιλίας Τούρκου δημοσιογράφου έξω από τον Λευκό Οίκο ανοίγει νέο κύκλο αντιδράσεων στην Τουρκία.

Ένα ανοιχτό μικρόφωνο στάθηκε αρκετό για να προκαλέσει θύελλα στην Τουρκία. Ανταποκριτής τουρκικού καναλιού έξω από τον Λευκό Οίκο εμφανίζεται να δηλώνει πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν “δεν πήρε τίποτα” από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σχολιάζει και ενδοοικογενειακές συγκρούσεις στο προεδρικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το επίμαχο βίντεο δημοσιοποιήθηκε από φιλοκυβερνητικό μέσο, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Στο υλικό καταγράφεται η συνομιλία του ανταποκριτή της NTV στην Ουάσιγκτον, Χουσεΐν Γκιουνάι, ο οποίος αναφέρει ότι οι συνομιλίες Ερντογάν – Τραμπ περιλάμβαναν “σκληρούς όρους” για τα CAATSA, τα F-35, καθώς και οικονομικές και γεωπολιτικές απαιτήσεις που -όπως υποστήριξε- η Τουρκία αδυνατεί να ικανοποιήσει.

Πέρα από τα ελληνοαμερικανικά ζητήματα, ο Γκιουνάι μίλησε και για το εσωτερικό σκηνικό στην Άγκυρα, σχολιάζοντας πιέσεις κατά του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, αλλά και αντιπαλότητες στο στενό περιβάλλον του προέδρου: την ομάδα γύρω από τον γαμπρό, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, απέναντι σε εκείνη του γιου, Μπιλάλ Ερντογάν.

Στις δηλώσεις του αναφέρεται ακόμα και σε σενάρια για “την επόμενη ημέρα” στην Τουρκία, αφήνοντας ανοικτά ερωτήματα για τις εσωτερικές ισορροπίες στην τουρκική ηγεσία.

Ο διάλογος:

Δημοσιογράφος: Πώς πήγαν οι συνομιλίες;

Χουσεΐν Γκιουνάι: Ωραία… αλλά δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα α……α μας. Δεν πήραμε τίποτα.

Δημοσιογράφος: Όχι λένε πως πήραμε.

Χουσεΐν Γκιουνάι: Ναι πήραμε, αλλά πήραμε τον π…ο. Μίλησαν για τα CAATSA, τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπε να σταματήσεις να αγοράζεις φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να μην κάνεις εμπόριο με την Κίνα και να μεταφέρεις χρήματα στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά.

Δημοσιογράφος: Ε, με αυτά ο Ερντογάν θα πεθάνει!

Χουσεΐν Γκιουνάι: Μα αυτήν την περίοδο μιλούν για την εποχή μετά από αυτόν.

Δημοσιογράφος: Μήπως η κάμερα σου είναι ανοιχτή;

Χουσεΐν Γκιουνάι: Όχι… ανοίγει αν πατήσω μόνο εδώ αυτό… Μέσα (σ.σ στην Άγκυρα) ήδη πιέζουν ιδιαίτερα τον Χακάν Φιντάν. Τώρα που με τη δήλωσή του τού ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών… κανείς δεν το ήξερε. Ο άνθρωπος έριξε ξαφνικά μια βόμβα. Το έκανε εσκεμμένα. Παίζει με τον Αλμπαϊράκ. Δηλαδή παίζει με τον γαμπρό. Εκεί μέσα υπάρχει μεγάλος καβγάς μεταξύ του Φιντάν, του γαμπρού και τους Μπιλάλ (σ.σ. γιος του Ερντογάν). Αυτές οι τρεις ομάδες σκοτώνονται.