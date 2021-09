Σάρα Χάρντινγκ: Πέθανε η τραγουδίστρια των Girls Aloud - Ήταν 39 ετών

Πέθανε σε ηλικία μόλις 39 χρονών η διάσημη ηθοποιός, μοντέλο και τραγουδίστρια του συγκροτήματος "Girls Aloud", Σάρα Χάρντινγκ, μετά από μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Η ίδια είχε αποκαλύψει πέρυσι πως διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος, αναφέροντας πως οι γιατροί της είπαν ότι δεν θα άντεχε μέχρι τα ερχόμενα Χριστούγεννα.

Την δυσάρεστη είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η μητέρα της, η Μαρί, με ένα μήνυμα το οποίο αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα της τραγουδίστριας στο Instagram.

"Με βαθιά θλίψη μοιράζομαι σήμερα την είδηση ότι η όμορφη κόρη μου Σάρα δυστυχώς, πέθανε. Πολλοί από εσάς θα γνωρίζετε τη μάχη της Σάρα με τον καρκίνο και ότι πάλεψε τόσο έντονα από τη στιγμή της διάγνωσής της μέχρι την τελευταία της μέρα. Πέθανε σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξή τους τον τελευταίο χρόνο. Σήμαινε τα πάντα για τη Σάρα και της έδωσε μεγάλη δύναμη το να ξέρει ότι την αγαπούν. Ξέρω ότι δεν θα θέλει να τη θυμούνται για τον αγώνα της ενάντια σε αυτήν την τρομερή ασθένεια. Ήταν ένα λαμπρό αστέρι και ελπίζω ότι έτσι θα τη θυμούνται", ανέφερε η μητέρα της.

Ποια ήταν η Σάρα Χάρντινγκ

Η Σάρα Χάρντινγκ έγινε γνωστή στα τέλη του 2002 όταν πέρασε επιτυχώς από οντισιόν για το talent show "Popstars: The Rivals" και έφτασε μέχρι τον τελικό, κερδίζοντας μια θέση στο γυναικείο συγκρότημα "Girls Aloud".

Η μπάντα έβγαλε αρκετές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων τα Sound of the Underground, The Promise, Love Machine, Jump και Call the Shots.

Η ίδια συμμετείχε και σε ταινίες και σειρές, ενώ το 2017 κέρδισε το "Celebrity Big Brother 20".

