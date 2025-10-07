Σε ανθρώπινο λάθος οφείλεται ο θάνατος του αλεξιπτωτιστή – θρύλου Φέλιξ Μπάουμγκαρτνερ

Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδονται τα αίτια συντριβής του αλεξίπτωτου με το οποίο βρήκε τραγικό θάνατο Φέλιξ Μπάουμγκαρτνερ.

Για τον θάνατο του αλεξιπτωτιστή Φέλιξ Μπάουμγκαρτνερ (Felix Baumgartner) μετά από συντριβή με αλεξίπτωτο στις 17 Ιούλιου του 2025 μίλησε την Τρίτη (07/10) ο εισαγγελέας που διερευνά την υπόθεση.

Ο 56χρονος αλεξιπτωτιστής, ο πρώτος άνθρωπος που πραγματοποίησε ελεύθερη πτώση από την στρατόσφαιρα το 2012, βρήκε τραγικό θάνατο με αλεξίπτωτο πλαγιάς (παραπέντε) στο Πόρτο Σαντ Ελπίδιο της Ιταλίας.

Μάρτυρες είπαν πως η πτήση φαινόταν κανονική μέχρι που το αλεξίπτωτου Μπάουμγκαρτνερ άρχισε να περιστρέφεται στο έδαφος, πέφτοντας κοντά σε πισίνα ενός ξενοδοχείου.

Ο εισαγγελέας Ραφαέλε Ιαννέλα δήλωσε πως κατά την έρευνα δεν βρέθηκαν στοιχεία που να δείχνουν πως υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα με το αλεξίπτωτο του, διευκρινίζοντας πως αυτός προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος.

“Έπεσε σε μια σπείρα και δεν μπορούσε να βγει. Δεν μπόρεσε να κάνει τον ελιγμό που έπρεπε να είχε κάνει για να αποφύγει την πτώση”, δήλωσε ο Ιαννέλα στο Associated Press.

Ο εισαγγελέας είναι πλέον έτοιμος να αιτηθεί το κλείσιμο της υπόθεσης, αν αυτό εγκριθεί από τον αρμόδιο δικαστή.

Γνωστός με το ψευδώνυμο “Fearless Felix”, o Μπάουμγκαρτνερ, το 2012 εκτοξεύτηκε μέσα σε κάψουλα με αερόστατο σε ύψος 39 χιλιομέτρων πάνω από την Γη, πάνω από το Νέο Μεξικό των ΗΠΑ και έκανε άλμα με ελεύθερη πτώση, φτάνοντας την ταχύτητα των 843,6 χλμ/ωρα (1,25 φορές την ταχύτητα τους ήχου), καθιστώντας τον το πρώτο άνθρωπο που ξεπέρασε αυτήν την ταχύτητα χωρίς καμία μηχανική βοήθεια και έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

“Όταν στεκόμουν εκεί στην κορυφή του κόσμου, αισθανόμουν τόσο ταπεινός”, είπε μετά την προσγείωσή του. “Δεν σκέφτεσαι πια να σπάσεις ρεκόρ, δεν σκέφτεσαι να συλλέξεις επιστημονικά δεδομένα. Το μόνο που θέλεις είναι να επιστρέψεις ζωντανός”.

Ο Μπάουμγκαρτνερ, πρώην Αυστριακός στρατιωτικός αλεξιπτωτιστής, έκανε χιλιάδες άλματα από αεροπλάνα, γέφυρες, ουρανοξύστες και αξιοθέατα σε όλο τον κόσμο, αλλά αρνήθηκε ότι πήρε περιττά ρίσκα. “Μισώ όταν κάποιος με αποκαλεί εθισμένο στην αδρεναλίνη, γιατί δεν είμαι. Μου αρέσει όλη η διαδικασία σχεδιασμού των πτήσεων μου”, είχε αναφέρει 2012.