Σε επιφυλακή ο στολίσκος Global Sumud Flotilla καθώς πλησιάζει στη Γάζα

Στη ζώνη υψηλού κινδύνου ο διεθνής στολίσκος Global Sumud Flotilla, καθώς πλησιάζει στη Γάζα υπό τις απειλές του Ισραήλ.

Στην ζώνη υψηλού κινδύνου βρίσκεται πλέον ο διεθνής στολίσκος Global Sumud Flotilla, όπου επιχειρεί να παραδώσει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του March for Gaza, στις 5:30 το πρωί της Τετάρτης (1/10), άγνωστα σκάφη πλησίασαν έναν αριθμό πλοίων του Στόλου, εκ των οποίων κάποια με τα φώτα σβηστά, με τους συμμετέχοντες να εφαρμόζουν πρωτόκολλα ασφαλείας ουτώς ώστε να προετοιμαστούν για πιθανή αναχαίτιση. σκάφη τώρα έχουν απομακρυνθεί από τον Στόλο.

“Συνεχίζουμε να πλέουμε προς τη Γάζα πλησιάζοντας το όριο των 120 ναυτικών μιλίων, κοντά στην περιοχή όπου προηγούμενοι στόλοι έχουν αναχαιτιστεί και/ή δεχτεί επίθεση” αναφέρει η ενημέρωση.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, ισραηλινά στρατιωτικά σκάφη διέκοψαν τις επικοινωνίες μεταξύ δύο πλοίων. Ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής και μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Sumud, Thiago Ávila, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Ένα ισραηλινό στρατιωτικό σκάφος μόλις βρέθηκε μπροστά στα πλοία μας, εκφοβίζοντάς μας, καταστρέφοντας τα συστήματα επικοινωνίας μας και πραγματοποιώντας πολύ επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από τα προπορευόμενα πλοία μας, το ALMA και το SIRIUS! Παρά την απώλεια ηλεκτρονικών συσκευών, κανείς δεν τραυματίστηκε και ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!»..

Μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία των σκαφών μέσω του Flotilla Tracker.

Αυτή τη στιγμή 497 άτομα ταξιδεύουν με το Global Sumud Flotilla, επιβαίνοντας σε 44 πλοία, με ένα ακόμη να προσπαθεί να προλάβει τον στολίσκο.

Από τα συνολικά 45 σκάφη, δύο – το Shireen και το Summertime – λειτουργούν ως παρατηρητές και νομική υποστήριξη, και θα αποσπαστούν όταν ο στολίσκος φτάσει στη λεγόμενη «πορτοκαλί ζώνη».

Ο στολίσκος έφτασε τα 150 ναυτικά μίλια (278 χλμ.) από τη Γάζα λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) της Τετάρτης (1/10) και εισήλθε στη «ζώνη υψηλού κινδύνου», όπου στο παρελθόν πλοία που επιδίωκαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια έχουν δεχθεί επιθέσεις ή έχουν εμποδιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Στα πληρώματα συμμετέχουν ακτιβιστές από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων η Γκρέτα Τούνμπεργκ, εν ενεργεία βουλευτές αλλά και ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα, Νκόσι Ζουελιβελέ Μαντέλα.