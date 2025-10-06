Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Ιταλία

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην ΙταλίαΔιαβάζεται σε 1'
Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους της περιφέρειας Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας η σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών Ρίχτερ.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στις 12.14 (τοπική ώρα) στην περιφέρεια Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής, η δόνηση έγινε αισθητή και στην πόλη της Ανκόνας, σημειώθηκε σε απόσταση 35 χιλιομέτρων από την ακτή και το εστιακό της βάθος ήταν 8 χιλιομέτρων.
Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες και υλικές ζημιές.
Ο σημερινός σεισμός καταγράφηκε στην ίδια περιοχή, στην οποία, στις 9 Νοεμβρίου του 2022, σεισμική δόνηση 5,5 βαθμών, είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές.