Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία – Αισθητός στην Κωνσταντινούπολη

Ισχυρός σεισμός, το βράδυ της Κυριακής, ταρακούνησε την Τουρκία. Αισθητός στην Κωνσταντινούπολη.

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε, το βράδυ της Κυριακής (10/8), στην Τουρκία.

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,1 Ρίχτερ και το επίκεντρό του εντοπίζεται στην πόλη Μπαλίκεσιρ, στο Διαμέρισμα του Μαρμαρά.

Ωστόσο, ήταν αισθητός τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και σε γύρω πόλεις.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, με τις τουρκικές αρχές να κινητοποιούνται αμέσως και τους κατοίκους να βγαίνουν ανάστατοι στους δρόμους.

