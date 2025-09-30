Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή των Ανατολικών Βισάγιας στις Φιλιππίνες. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σεισμική δόνηση 6,9 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή των Ανατολικών Βισάγιας στις Φιλιππίνες την Τρίτη, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Δεν υπήρξε κίνδυνος τσουνάμι μετά τον σεισμό, ανέφερε το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού.

Ο σεισμός είχε βάθος 11 χλμ., σύμφωνα με την USGS.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών Ινστιτούτο (USGS) υπολόγισε την ισχύ του σεισμού στα 6,8R.