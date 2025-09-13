Συγκλονισμένη η χήρα του Τσάρλι Κερκ: “Η φωνή του άντρα μου θα μείνει ζωντανή”

Πρόθυμη να κρατήσει “ζωντανή” τη φωνή του συζύγου της, δήλωσε η Έρικα Κερκ, δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Οι ευχαριστίες στην αμερικανική κυβέρνηση.

Με δάκρυα στα μάτια, η Έρικα Κερκ, χήρα του συντηριτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ευχαρίστησε τους διασώστες που επιχείρησαν να σώσουν τη ζωή του συζύγου της, αμέσως μετά τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του, κατά την ομιλία του σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα.

Μέσα από livestream, δίπλα στην άδεια καρέκλα που χρησιμοποιούσε ο Κερκ στις ηχογραφήσεις του podcast του, η ίδια μίλησε για την αγάπη του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τις ΗΠΑ αλλά και τα δύο τους παιδιά.

Η Έρικα Κερκ, φανερά συντετριμμένη, δεσμεύτηκε πως «η φωνή του άντρα μου θα παραμείνει».

Η εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία της Turning Point USA στην Αριζόνα ξεκίνησε με λεπτά σιγής, με την κάμερα να δείχνει μόνο την άδεια καρέκλα του Κερκ.

Η Έρικα, ψιθυρίζοντας προσευχή, ευχαρίστησε τους διασώστες, το προσωπικό του συζύγου της αλλά και τον Λευκό Οίκο.

«Κύριε Πρόεδρε, ο άντρας μου σας αγαπούσε. Και ήξερε ότι κι εσείς τον αγαπούσατε», είπε με τρεμάμενη φωνή, απευθυνόμενη στον Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνέχεια ευχαρίστησε και τον αντιπρόεδρο Vance με τη σύζυγό του, Ούσα, που συνόδευσαν τη σορό μέχρι την Αριζόνα.

Συγκινημένη τόνισε: «Πάνω απ’ όλα, ο Τσάρλι αγαπούσε τα παιδιά του. Και μ’ αγαπούσε. Με όλη του την καρδιά. Και μου το έδειχνε κάθε μέρα».

Απευθυνόμενη σε όσους ευθύνονται για τον θάνατο του Κερκ, προειδοποίησε: «Δεν έχετε ιδέα τη φωτιά που ανάψατε μέσα μου. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα ακουστούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμικό κάλεσμα».

Η ίδια διαβεβαίωσε πως οι περιοδείες του Turning Point USA θα συνεχιστούν, όπως και το podcast του συζύγου της.

Η Έρικα μίλησε και για τα δύο παιδιά τους – την τρίχρονη κόρη τους και τον ενός έτους γιο τους. «Μωρό μου, ο μπαμπάς σ’ αγαπάει πάρα πολύ. Μην ανησυχείς. Είναι σε επαγγελματικό ταξίδι με τον Ιησού», είπε συγκινημένη στη μικρή της κόρη.

Η ίδια, 36 ετών, πρώην «Μις Αριζόνα USA», γνωρίστηκε με τον Κερκ το 2018. Παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα, ενώ σήμερα εκείνη σπουδάζει για διδακτορικό στις Βιβλικές Σπουδές, έχει δημιουργήσει χριστιανικό πρόγραμμα διακονίας, ασχολείται με υποκριτική και μόδα και τρέχει δική της faith-based σειρά ρούχων.

Ο αμφιλεγόμενος ρόλος του Κερκ στην αμερικανική πολιτική

Ο Τσάρλι Κερκ υπήρξε από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, με καθοριστική συμβολή στη συσπείρωση της νεολαίας γύρω από το κίνημα MAGA.

Υπέρμαχος της οπλοκατοχής, σκληρός επικριτής των αμβλώσεων και των δικαιωμάτων των τρανς, αλλά και διακινητής αμφιλεγόμενων θέσεων για την πανδημία Covid-19, ο Κερκ προκαλούσε έντονες αντιδράσεις. Οι εκδηλώσεις του γέμιζαν από υποστηρικτές αλλά και έντονους επικριτές, ιδίως σε πανεπιστημιακούς χώρους.

Ο Κερκ βρέθηκε στη Γιούτα στο πλαίσιο της περιοδείας «The American Comeback Tour» της Turning Point USA. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Utah Valley University, έπεσε νεκρός όταν δέχθηκε πυροβολισμούς την ώρα που απαντούσε σε ερώτηση για τη βία με όπλα και τα τρανς άτομα στις ΗΠΑ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μετέφερε τη σορό με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force Two στην Αριζόνα, συνοδεία της οικογένειας και φίλων του Κερκ.

Η Turning Point USA τον χαρακτήρισε «μάρτυρα» και «πρωτοπόρο», ζητώντας από το κοινό να προσευχηθεί για την οικογένεια μετά την «αδιανόητη απώλεια».